Pgase y Edeeste desmantelan numerosas conexiones irregulares en diversos comercios de SDE

Santo Domingo Este. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) junto a la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) realizaron un amplio operativo de inspección en distinto sectores de Santo Domingo Este, logrando detectar numerosas conexiones irregulares en varios establecimientos comerciales.

Edeeste y Pgase señalan que las anomalías fueron encontradas en los comercios Carnicería Dios Provee, Carnicería y Pescadería Altagracia, Manao Cell Comercial, Morphi y Jorge Burgos Grupo SRL dedicado a la comida empresarial.

Según el informe elaborado por el área técnica de Edeeste, uno de estos negocios presenta un consumo estimado de 195,636 kWh, lo que representa un costo anual aproximado de RD$ 2,858,256.60.

En ese sentido, señalan que los operativos continuarán desarrollándose a todo lo largo de la zona de concesión de la empresa distribuidora, como parte del esfuerzo conjunto entre Edeeste, Pgase y la Superintendencia de Electricidad (SIE) con el objetivo de identificar y corregir irregularidades en el uso del servicio eléctrico por parte de usuarios no regulados al igual que de clientes en mora con la normalización para construir un sistema eléctrico más justo, eficiente y sostenible.

Cabe resaltar que los últimos meses Edeeste, Pgase y SIE han desmantelado una gran cantidad de conexiones clandestinas por parte de establecimientos dedicados a diversos rubros, siendo estos debidamente notificados, sancionados y procesados para su posterior normalización.

Las autoridades reiteran su compromiso con la estrategia nacional de cero tolerancias al fraude eléctrico, ya que este no solo afecta financieramente al sistema, sino que provoca una sobrecarga en la red de distribución, reduce la calidad del servicio para otros usuarios y encarece los costos operativos, los cuales terminan impactando de forma injusta a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

Llaman a la población a denunciar por los canales institucionales todo tipo de acciones ilegales que afecten el sistema eléctrico, en especial las conexiones irregulares de ciudadanos y empresas.