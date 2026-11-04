Grupo Puntacana lidera el sector turismo y escala posiciones entre las empresas con mejor reputación del país, según MERCO 2026

Punta Cana, La Altagracia. – Grupo Puntacana fue reconocido nuevamente como la empresa líder del sector turismo en el ranking MERCO Empresas República Dominicana 2026, consolidando su posición como referente de la industria turística y escalando posiciones entre las empresas con mejor reputación corporativa del país.

En esta edición, Grupo Puntacana avanzó dos posiciones en el ranking general de empresas con mejor reputación de República Dominicana, al pasar del octavo al sexto lugar, reafirmando el reconocimiento a su trayectoria, liderazgo y compromiso con el desarrollo sostenible del país.

Asimismo, la compañía mantuvo el liderazgo del sector turismo, ocupando el primer lugar entre las empresas de esta industria evaluadas por MERCO.

En el ranking MERCO Responsabilidad ESG 2026, Grupo Puntacana también registró un avance significativo de tres posiciones, al pasar del séptimo al cuarto lugar general, mientras que alcanzó nuevamente la primera posición dentro del sector turismo.

Como parte de los reconocimientos de esta edición, el equipo de Comunicación de Grupo Puntacana obtuvo el quinto lugar entre los equipos de comunicación con mejor reputación del país, destacando la gestión estratégica de la comunicación corporativa y su contribución al fortalecimiento de la reputación de la organización.

Jessica Rizik, directora de RR.PP. & Comunicaciones de Grupo Puntacana, recibió los reconocimientos en representación de la empresa.

Los reconocimientos fueron anunciados durante la ceremonia de premiación de la edición 2026 de MERCO, realizada el 3 de noviembre del mes en curso, en la que se destacaron las empresas con mayor reputación y desempeño responsable en República Dominicana.

Estos resultados reflejan el compromiso de Grupo Puntacana con un modelo de desarrollo turístico que integra el crecimiento económico con la conservación ambiental, el bienestar de las comunidades, la innovación y una gestión responsable.

Metodología MERCO

Los resultados de MERCO se obtienen mediante una metodología integral que combina la percepción de distintos grupos de interés con indicadores objetivos y análisis de la reputación digital.

Para la edición 2026 en República Dominicana fueron consideradas las opiniones de 302 directivos de grandes empresas, 30 analistas financieros, 35 periodistas especializados en información económica, 30 catedráticos del área de empresa, 33 representantes de ONG, 27 organizaciones del sector laboral, 21 instancias de defensa de los derechos de los consumidores y 38 representantes del Gobierno y del sector público, además de 1,146 personas consultadas a través de Merco Sociedad.

La metodología también incorporó 33 indicadores objetivos y un análisis de reputación digital en el que fueron evaluadas 60,265 menciones. En total, el estudio contempló 1,695 encuestas en República Dominicana.

Sobre MERCO

MERCO es el monitor de referencia en Iberoamérica para la evaluación de reputación corporativa desde el año 2000. Su metodología multistakeholder integra más de veinte fuentes informativas y es la primera medición del mundo sujeta a auditoría independiente. Publica rankings como Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidad ESG, Merco Talento y otros estudios sectoriales especializados.

Sobre Grupo Puntacana

Grupo Puntacana es una empresa pionera en el turismo sostenible, que agrupa a más de 18 mil colaboradores directos e indirectos. Fundada en 1969 con la visión de desarrollar un destino, su misión es crear una comunidad turística que respete la naturaleza e impulse la responsabilidad social.

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