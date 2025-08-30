Organizaciones culpan al presidente Luis Abinader por apagones y violar compromisos climáticos

El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y el Comité Nacional de

Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) responsabilizaron al presidente Luis Abinader y a su gobierno

por la actual crisis energética y los apagones que afectan al país, acusándolos de incumplir leyes

nacionales, disposiciones constitucionales y compromisos internacionales sobre cambio

climático y transición energética.

Durante la audiencia celebrada en la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), presidida

por el juez Ramón Hiciano Berroa, el director de INSAPROMA, Euren Cuevas, aseguró que si el Gobierno

hubiera respetado las normas sobre energías renovables y el Acuerdo de París, el país no estaría

enfrentando esta crisis. El tribunal escuchó los argumentos y se reservó el fallo para una próxima fecha

aún no determinada.

Las organizaciones denunciaron que, en lugar de impulsar energías limpias, el Gobierno ha priorizado

proyectos altamente contaminantes.

Además, aseguran que el Gobierno ha incumplido la Ley 57-07, que establecía que para 2025 al

menos 25% de la matriz eléctrica debía provenir de energías renovables, así como los compromisos

del Acuerdo de París, que obligan a reducir un 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero para

2030. También señalaron que se han violado los artículos 61, 67 y 194 de la Constitución, que garantizan

la protección del medio ambiente y la salud.

Finalmente, INSAPROMA y el CNLCC pidieron al tribunal que ordene al presidente Abinader y a las

principales autoridades energéticas y medioambientales cumplir de inmediato con las leyes, la

Constitución y los compromisos internacionales que, según dicen, han sido ignorados en los últimos cinco

años.