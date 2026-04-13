El COE coloca 1 provincia y el Distrito Nacional en alerta roja y mantiene 21 en alerta amarilla y 05 en verde, debido a que el informe del INDOMET e INDRHI, establecen que continuamos bajo condiciones meteorológicas e hidrológicas, favorables para que sigan las precipitaciones y continue aumentando la humedad de los suelos en las provincias bajo alerta.

En alerta roja?están:

Santo Domingo

Distrito Nacional

Las provincias en alerta amarilla ?son:

Puerto Plata

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Valverde

Santiago

San Pedro de Macorís

Monseñor Nouel

Sánchez Ramírez

Monte Plata

La Vega

Monte Cristi

La Altagracia

San José de Ocoa

San Cristóbal

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

La Romana

Santiago Rodríguez

Hato Mayor

El Seibo

Hermanas Mirabal

Samaná

Las provincias en alerta verde ?son:

San Juan

Dajabón

Independencia

Elías Piña

Bahoruco

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, el INDOMET recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones

navegar con mucha precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Así también, frecuentes episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes e incluso posibles trombas marinas.