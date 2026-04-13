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Estado Del Tiempo

El COE coloca 1 provincia y el Distrito Nacional en alerta roja y mantiene 21 en alerta amarilla y 05 en verde

PRIMICIAS DIGITAL13 de abril de 2026
1 1 minuto de lectura

Lunes, 13 Abril 2026

El COE coloca 1 provincia y el Distrito Nacional en alerta roja y mantiene 21 en alerta amarilla y 05 en verde, debido a que el informe del INDOMET e INDRHI, establecen que continuamos bajo condiciones meteorológicas e hidrológicas, favorables para que sigan las precipitaciones y continue aumentando la humedad de los suelos en las provincias bajo alerta.

En alerta roja?están:

Santo Domingo
Distrito Nacional

Las provincias en alerta amarilla ?son:

Puerto Plata
Espaillat
María Trinidad Sánchez
Valverde
Santiago
San Pedro de Macorís
Monseñor Nouel
Sánchez Ramírez
Monte Plata
La Vega
Monte Cristi
La Altagracia
San José de Ocoa
San Cristóbal
Duarte (en especial el Bajo Yuna)
La Romana
Santiago Rodríguez
Hato Mayor
El Seibo
Hermanas Mirabal
Samaná

Las provincias en alerta verde ?son:

San Juan
Dajabón
Independencia
Elías Piña
Bahoruco

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, el INDOMET recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones
navegar con mucha precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Así también, frecuentes episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes e incluso posibles trombas marinas.

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