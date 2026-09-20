Oliverio Espaillat: “En nuestra gestión no ha sido necesario importar un solo quintal de arroz”

Mao, Valverde.– El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, afirmó que desde que asumió la conducción de esa institución, en enero de 2026, no ha sido necesario autorizar la importación de un solo quintal de arroz para suplir el mercado nacional, debido a la fortaleza de la producción y a los niveles de inventario existentes en el país.

Espaillat hizo la precisión al destacar la capacidad que ha desarrollado el sector arrocero dominicano para garantizar el abastecimiento nacional, y señaló que actualmente el país dispone de aproximadamente 7.2 millones de quintales del cereal en inventario, resultado que atribuyó al esfuerzo sostenido de productores, industriales y demás actores vinculados a esta actividad.

El funcionario habló luego de recibir un reconocimiento como visitante distinguido, otorgado por la Junta Distrital de Pueblo Nuevo, durante la celebración de la Feria Expo Pueblo Nuevo 2026. En ese escenario, sostuvo que la capacidad de respuesta del sector arrocero se ha puesto de manifiesto incluso en circunstancias complejas, cuando los productores nacionales han tenido que asumir un papel determinante para garantizar que el arroz llegue a la mesa del pueblo dominicano. “Nuestros productores han dado la cara en los momentos más difíciles y eso habla de la fortaleza que tiene hoy el sector”, expresó.

Como ejemplo recordó lo ocurrido a finales de 2025, cuando se produjo un retraso en el embarque procedente de los Estados Unidos correspondiente a la cuota de arroz prevista para ese período, sin que esa situación provocara dificultades en el abastecimiento interno, debido a la disponibilidad de producción nacional.

Espaillat explicó que el arroz que finalmente arribó al país a principios de enero correspondía a las 23,300 toneladas métricas contempladas dentro de la cuota preferencial para el arroz originario de los Estados Unidos, por lo que su llegada respondió a ese compromiso previamente establecido y no a una necesidad de importación generada por falta de producción nacional.

En ese sentido, destacó que el comportamiento del mercado durante ese período constituye otra demostración de la capacidad alcanzada por la producción dominicana para responder a la demanda de los consumidores y contribuir de manera decisiva con la seguridad alimentaria del país.

Al referirse al escenario actual del DR-CAFTA, Espaillat llamó a productores e industriales a mantener la tranquilidad y confiar en las gestiones que encabeza el presidente Luis Abinader, de quien resaltó su vocación de diálogo y concertación y el respaldo que ha mantenido hacia los sectores productivos nacionales.

“El Presidente ha dado muestras suficientes de que es un aliado de la producción nacional. Ha hablado con mucha propiedad sobre el arroz y sobre las alternativas que se están trabajando. Por eso nuestro llamado a los productores es a tener confianza y tranquilidad mientras continúan las conversaciones”, manifestó el ministro.

Durante la actividad, encabezada por el alcalde Fernando Rodríguez, también fue reconocido el productor agrícola Américo Rodríguez. Posteriormente, se desarrolló una subasta de ganado financiada y patrocinada por la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples 30 de Abril (Coopeabril La Nuestra), como parte del programa de actividades de la Feria Expo Pueblo Nuevo 2026.

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