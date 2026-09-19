El Millón inicia triunfante ante Bameso el 50 TBS Distrito 2026

Andrés Fulgencio 10

Kerry Richardson anota 20 puntos, Jesse Zarzuela 18, Enmanuel Martínez 12 y

SANTO DOMINGO, RD.- El club El Millón inició triunfante ante Bameso, a los que venció 79-74, en su accionar en el 50 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2026) en sus “Bodas de Oro”, que está dedicado a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.

“El Yireh” (1-0), que tiene de retorno a la franquicia al dirigente Abraham Disla, lució un equipo muy diferente a años anteriores en su primera salida y pudo sacar la victoria.

Bameso, al mando de Julio Duquela, se queda con 0-1, también en su primera incursión.

Los líderes ofensivos de El Millonario fueron el refuerzo norteamericano Kerry Richardson con 22 puntos y siete rebotes, Jesse Zarzuela 18 tantos, Enmanuel Martínez 12 dígitos, siete balones capturados más seis asistencias y Andrés Fulgencio 10.

Por los bamesianos, Juan Guerrero logró un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes, igual que Andersson García, quien marcó 18 tantos y tomó 14 pelotas, y el importado Jordan Davis aportó 10 unidades.

El choque se disputó en la moderna Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Edwin Castillo (Tatico); el Comité Organizador lo encabeza el licenciado Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, es el Comisionado.

Primera mitad

“El Yireh” ganó la primera mitad 40-38, tras un dominante primer cuarto, 24-15, en el que sacaron ventaja de nueve puntos, aunque cayeron en el segundo, 23-16.

Kerry Richardson fue el líder anotador con 12 puntos, Jesse Zarzuela coló 10 tantos, Enmanuel Martínez siete y Raymond Bastardo seis encestes y atrapó nueve rebotes.

Por los bamesianos, Andersson García anotó 12 puntos con siete rebotes, Juan Guerrero siete y Jordan Davis ligó seis.

PIE DE FOTO

Kerry Richardson, de El Millón, driblea el balón ante la defensa de Andersson García, de Bameso.