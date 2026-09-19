Bayly en República Dominicana: con alforja literatura, y sin encargo imperial

El entonces joven Bayly desembarcó en 1985 en una República Dominicana

utilizada como “cabeza de playa” mediática para contener el avance del

comunismo en el Caribe y Centroamérica, mientras el Bayly de 2026 regresará

invitado a la Feria Internacional del Libro, con la alforja cargada de obras, ideas

y experiencias acumuladas durante más de cuatro décadas.

POR RAFAEL MÉNDEZ

El destacado periodista y escritor Jaime Bayly volverá a la República

Dominicana con motivo de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo

2026, que se celebrará entre finales de septiembre y principios de octubre. Su

presencia adquiere una significación especial cuando se coloca frente al espejo

de aquella primera estadía de 1985, porque el viajero parece ser el mismo,

aunque la alforja, el escenario y el motivo declarado del viaje sean

diametralmente diferentes.

En 1985 llegó a Santo Domingo con apenas veinte años para

conducir un programa de política internacional que, según sus propios relatos,

era financiado por Estados Unidos y retransmitido hacia varios países de

Centroamérica, Colombia y Ecuador, mientras ahora anuncia su retorno

convertido en escritor consagrado, con una extensa obra narrativa y una alforja

declaradamente literaria, aunque acompañado inevitablemente por el equipaje

ideológico que ha definido su trayectoria pública.

El programa procuraba promover la visión occidental y presentar

favorablemente los valores democráticos y de libre mercado impulsados por

Estados Unidos, en contraposición a los proyectos comunistas y de izquierda,

mientras advertía sobre los supuestos “peligros” de la influencia soviética y

cubana en la región, y construía una imagen negativa de la Revolución cubana

y del Gobierno sandinista de Nicaragua.

1985: la poblada que alentó a la izquierda y advirtió a EU

La llegada de Jaime Bayly a Santo Domingo ocurrió cuando la República

Dominicana todavía no se recuperaba de la poblada de abril de 1984, una

protesta espontánea de alcance nacional provocada por el aumento de los

artículos de primera necesidad, la devaluación del peso y las medidas

económicas adoptadas por el Gobierno de Salvador Jorge Blanco tras su

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Durante tres días, el levantamiento se extendió desde los barrios populares de

Santo Domingo hacia el resto del país, mientras la respuesta policial y militar

dejó más de un centenar de muertos, miles de heridos y detenidos, y una

sociedad estremecida, en tanto sectores de la izquierda interpretaron aquella

explosión social como demostración de un renovado potencial para las luchas

populares, y una coyuntura de revolución inminente o revolución lideradas por

las presentes generaciones.

Al mismo tiempo, la Revolución Sandinista gobernaba Nicaragua, las guerrillas

disputaban el poder en El Salvador y Guatemala, y la administración de Ronald

Reagan acababa de demostrar con la invasión de Granada que no permitiría el

surgimiento de “otra Cuba”, contexto en el que el programa conducido por

Bayly desde Santo Domingo encajaba dentro de la guerra de ideas y de

persecución, encarcelamiento y muertes para contener el avance comunista en

el Caribe y Centroamérica.

De pivote mediático a escritor consagrado

En el artículo “Jaime Bayly en RD: Pivote de EEUU para contener el avance

comunista en el Caribe y Centroamérica”, examinamos cómo la juventud, el

talento, el desenfado y la capacidad comunicacional de Bayly fueron

funcionales para una estrategia en la que los medios comenzaban a sustituir o

complementar los métodos tradicionales de intervención, y la República

Dominicana servía como plataforma de proyección regional.

Cuarenta y un años después, la alforja luce repleta de novelas, premios,

memorias, provocaciones y personajes, desde No se lo digas a nadie hasta Los

genios y Los golpistas, su obra más reciente, una recreación de los tres días de

abril de 2002 durante los cuales Hugo Chávez fue apartado del poder en

Venezuela, lo que demuestra que incluso cuando Bayly llega cargado de

literatura, la política continúa viajando entre sus páginas.

Al parecer, no sería esta su primera participación literaria en el país, porque los

registros de la Feria Internacional del Libro lo incluyen entre los escritores

invitados en la edición del año 2000, pero el contraste entre 1985 y 2026

conserva toda su fuerza, pues permite observar al joven comunicador

empleado en una operación mediática y al escritor que regresa con una obra

construida a lo largo de más de cuatro décadas.

El derechista que incomoda a la derecha

Sería incompleto presentar al Bayly actual únicamente desde el anticomunismo

militante que ha caracterizado su trayectoria, porque en la coyuntura política

reciente ha marcado diferencias con Donald Trump y con varios gobiernos y

figuras de la derecha y la ultraderecha latinoamericana, como Nayib Bukele,

Javier Milei, José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella y el actual Gobierno de

Honduras. A la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, la apoyó electoralmente,

aunque hoy afirma sentirse “humillado, vejado y maltratado”.

Esas diferencias coyunturales lo han llevado a declararse hombre de “izquierda

democrática, capitalista, liberal y progresista”, mientras reivindica determinadas

libertades individuales, cuestiona las deportaciones y la persecución de

inmigrantes, y defiende una educación pública de calidad y servicios de salud

al alcance de todos, expresiones que introducen matices en su discurso sin

borrar el anticomunismo que ha definido su trayectoria pública.

Por tanto, no se trata de presentar a un Bayly convertido al progresismo ni de

atribuirle una ruptura ideológica que él mismo no ha establecido, sino de

observar que su viejo alineamiento aparece ahora salpicado de diferencias con

las nuevas derechas fortalecidas y articuladas alrededor de Donald Trump.

La Feria Internacional del Libro recibirá al Jaime Bayly novelista, pero no podrá

ignorar al polemista que llegará con él a Santo Domingo, con la alforja

declaradamente llena de literatura y, se supone, vacía de encomiendas

imperiales, aunque nadie debería esperar ni, mucho menos, reclamar que al

entrar al recinto ferial el escritor deje en la puerta al comunicador provocador, al

liberal iconoclasta y al implacable adversario de la izquierda latinoamericana y

mundial.

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