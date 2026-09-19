Los Prados doblega a Huellas del Siglo en cerrado partido del 50 TBS Distrito 2026

Refuerzo Manuel Camper Jr. lideró la ofensiva con 20 puntos y nueve rebotes

SANTO DOMINGO, RD.- El club Los Prados doblegó a Huellas del Siglo, 66-65, en el primero y cerrado partido del viernes correspondiente a la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2026) en sus “Bodas de Oro”, que está dedicado a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.

Los Prados ganaba el choque de seis puntos, 66-60, con menos de tres minutos del final, y pudo resistir los cinco puntos anotados de Huellas con los que acercaron la pizarra 66-65, y el último intento fallido de Yeison Colome.

Fue la primera salida para ambos conjuntos, por lo que Los Prados pone foja de 1-0 y la escuadra de Cristo Rey 0-1.

Los líderes ofensivos de los pradenses fueron el refuerzo Manuel Camper Jr. lideró la ofensiva con 20 puntos y capturó nueve rebotes, respaldado por Richard Núñez, quien anotó 12 tantos y tomó ocho balones, Alejandro Vásquez, Jefry Mena nueve y William Cruz aportó ocho.

En el revés, el refuerzo romanense Yeison Colome marcó 19 puntos y Enmanuel Omogbo 12 dígitos, con cinco rebotes para ambos, y Leandro Cabrera ligó 10 anotaciones.

El encuentro se disputó en la moderna Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Edwin Castillo (Tatico); el Comité Organizador lo encabeza el licenciado Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, es el Comisionado.

Primera mitad

El medio tiempo fue bien apretado entre Los Prados y Huellas y quedó empate 37-37, luego de un primer parcial 22-20 para los pradendes y un segundo 17-15, de Cristo Rey.

Por Los Prados, Manuel Camper Jr. anotó 11 puntos y seis rebotes, Richard Núñez 10 más cinco capturas, Jefrey Mena siete y y Alejandro Vasquez quedó con seis.

Por Huellas, Enmanuel Omogbo y Leandro Cabrera lograron ocho tantos cada uno, y Yeison Colome tuvo seis.

Juego del sábado

El 50 TBS Distrito 2026 sigue este sábado con dos partidos de los equipos pertenecientes al grupo A, en la Casa de Don Virgilio Travieso Soto.

A primera hora, 5:00 de la tarde, se enfrentan los clubes El Millón ante Mauricio Báez, y a las 7:00 de la noche, se medirán las escuadras San Lázaro ante Bameso.

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