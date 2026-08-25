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Dominicanos en ExteriorNew York

Asambleísta estatal D-78 en El Bronx entrega miles de útiles escolares a familias escasos recursos

Ramón Mercedes25 de agosto de 2026
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NUEVA YORK.- Miles de familias de escasos recursos económicos, entre ellas dominicanas, residentes en los sectores de Kingsbridge Heights, partes de Fordham, Bedford Park, Belmont, Fordham Manor y partes de Bronx Park, pertenecientes al Distrito 78 que representa el asambleísta estatal George Alvarez, recibieron útiles escolares para sus hijos e iniciar el año escolar el próximo 10 de septiembre.

El festival «Fordham in the Community» de regreso a clases benefició a miles de residentes y familias en El Bronx al entregarles mochila, lápices de colores y madeera, cuadernos, crayones, plumones o rotuladores lavables, reglas, escuadras, carpetas, folders, cartuchera, goma de borrar, sacapuntas y marcadores, entre otros.

En el sistema de Escuelas Públicas de NYC hay alrededor de 1597 escuelas y más de 81.000 maestros, con 906.000 estudiantes en escuelas del sistema; en total, el sistema atiende a más de un millón de alumnos si se incluyen las chárter y otros programas.

Es nuestra quinta edición anual del evento y como representantes del D-78, nos enorgullece unirnos a la Universidad Fordham, a las organizaciones locales, a nuestros líderes comunitarios y a los residentes que continúan invirtiendo su tiempo y recursos en las familias de nuestro querido distrito, indicó Álvarez.

La actividad se llevó a cabo recientemente en Poe Park, ubicado en Gran Concurse con la calle 192, en El Bronx.

Hubo presentaciones artisticas, actividades y oportunidades para conectar con organizaciones dedicadas a servir a nuestros vecindarios.

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Ramón Mercedes25 de agosto de 2026
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