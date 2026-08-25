Dominicanos en NYC piden a autoridades RD investigación profunda sobre denuncia de Martínez Pozo; de ser necesario solicitar apoyo del FBI

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Ante la magnitud del presunto contrabando de mercancías declaradas en tránsito hacia Haití, considerado por algunos como un caso de corrupción de mayor dimensión que el de SeNaSa en la República Dominicana, quisqueyanos en esta ciudad solicitan a las autoridades una investigación profunda del caso.

En documento de prensa expresan que el presunto esquema de desvío de mercancías reviste extrema gravedad e instan a las autoridades dominicanas a agotar todas las vías de investigación.

Asimismo, señalan que, de ser necesario y conforme a los mecanismos legales de cooperación, se solicite asistencia técnica internacional, incluso de agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con el fin de identificar a los responsables y esclarecer los hechos.

Recientemente, el comentarista Julio Martínez Pozo denunció un presunto esquema fraudulento en el que mercancías declaradas en tránsito hacia Haití estarían siendo desviadas y comercializadas en el mercado dominicano sin cumplir con las obligaciones fiscales.

Según Martínez Pozo, camiones de carga salen de puertos y aduanas bajo el régimen de tránsito internacional; sin embargo, una parte significativa de esos productos, afirmó, nunca cruza la frontera, sino que es reempacada y distribuida en la RD.

Sostuvo que esta práctica habría dado paso a una estructura de comercialización integrada que, inicialmente informal, se habría insertado en los canales formales de distribución, afectando la competencia leal.

Además, hizo referencia a declaraciones del director general de Aduanas sobre medidas para reforzar el control del tránsito internacional.

A su juicio, una mayor supervisión y trazabilidad serían claves para evitar el desvío de mercancías, proteger la recaudación fiscal y la transparencia comercial.

«Lamentablemente, esos productos están abarrotando los supermercados dominicanos. Existe un estudio y pruebas en poder de las autoridades que identifican, anaquel por anaquel, los productos que forman parte de ese supuesto tránsito hacia Haití», precisó Martínez Pozo.

Entre los firmantes figuran Modesto Paredes, Luis T. Peralta, Ana del Rosario, Tancredo Aybar, Anthony Cuevas, Marcelino Sierra, Josefina de los Santos, Hansel Rivera y Emilio Rojas, entre otros.

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