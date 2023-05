Net-Zero Research Fund de Scotiabank anuncia su convocatoria de propuestas de 2023 en el marco de la celebración del Día de la Tierra

The Bank of Nova Scotia, casa matriz de Scotiabank Republica Dominicana, S.A., Banco Múltiple, anunció que ha abierto la convocatoria de subvenciones del fondo Net Zero Research Fund. Las organizaciones benéficas y sin fines de lucro que se dedican a la investigación y el desarrollo de oportunidades para descarbonizar los sectores clave de la economía tienen hasta el miércoles 31 de mayo de 2023 para enviar sus propuestas y solicitar el otorgamiento de subvenciones.

Creado en 2021 como parte de los Compromisos Climáticos del Banco, el Net-Zero Research Fund de Scotiabank, que actualmente cuenta con un fondo de $10 millones de dólares canadienses, establece alianzas con destacados centros de estudios e instituciones académicas y otorga subvenciones para apoyar investigaciones que promuevan la descarbonización global.

“El cambio climático sigue siendo una gran prioridad para Scotiabank y estamos contribuyendo al desarrollo de opciones sostenibles que faciliten el avance hacia una economía con bajas emisiones de carbono”, declaró Meigan Terry, Vicepresidenta Sénior y Directora General de Impacto Social, Sostenibilidad y Comunicaciones de Scotiabank.

“El Net-Zero Research Fund de Scotiabank está invirtiendo en investigaciones innovadoras para minimizar los impactos derivados del cambio climático. Esto nos ayuda a fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos y crea ese vínculo esencial entre los institutos de investigación sin fines de lucro y el sector empresarial, lo cual es indispensable para la transición a un futuro con cero emisiones netas”.

Para Gonzalo Gil, presidente ejecutivo del Banco en el país, “los recursos naturales no son infinitos, por lo que es vital que actuemos de manera transformadora a través de soluciones innovadoras para conservar un planeta habitable”.

El monto de subvenciones que otorgará The Bank of Nova Scotia en 2023 a las propuestas seleccionadas oscilará entre $25,000.00 y $100,000.00 dólares canadienses.

Requisitos de participación:

En la República Dominicana, los postulantes deben estar registrados como organismos benéficos o sin fines de lucro, conforme a la regulación local, para poder recibir subvenciones del Net-Zero Research Fund. Para obtener más información y el envío de solicitudes, consulte a Scotiabank.

Desde su creación, el Net-Zero Research Fund ha respaldado a 21 organizaciones académicas y sin fines de lucro que se dedican a la investigación sobre el clima y la descarbonización en el Caribe, América Latina, Estados Unidos y Canadá en los siguientes tipos de proyectos:

Reducción de la huella de carbono

Desarrollo de mejoras para la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la recopilación y diseminación de datos, especialmente en los sectores que tienen poca disponibilidad de información y variaciones regionales (como la agricultura y las hipotecas residenciales)

Identificación de los cambios regulatorios y políticas públicas necesarios para acelerar la descarbonización

Aumento de la demanda de tecnologías con emisiones de carbono más bajas o nulas por parte de los consumidores o del sector industrial.

Por ejemplo, uno de los ganadores del año pasado fue la Fundación Con Vida, ONG colombiana orientada a promover el cultivo sostenible de aguacates en los Andes tropicales. Como parte de su investigación, la organización está estudiando los beneficios de utilizar los cultivos de aguacates como nuevos reductores de carbono en la región. Puede encontrarse más información sobre su trabajo aquí.

Acerca de Scotiabank

The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con un equipo de más de 90,000 empleados y más de $1.3 billones en activos (al 31 de enero de 2023), Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite www.scotiabank.com y síganos en Twitter @Scotiabank.