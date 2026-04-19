AZUL lanza Click to Pay con Passkeys para transformar el comercio electrónico en la República Dominicana

Solución permite pagos en línea más rápidos, seguros y sin contraseñas

Santo Domingo, D.N. – AZUL, marca comercial de Servicios Digitales Popular, anunció el lanzamiento de Click to Pay con Passkeys, siendo reconocida por Mastercard como el primer adquirente de la región en implementar esta solución que facilita los procesos de compras digitales, la cual ya está activa y disponible en más de 9,000 comercios en la República Dominicana.

En el marco de una visita institucional, los señores Christopher Paniagua, en su calidad de presidente de la Junta Directiva de Servicios Digitales Popular y presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano; Eugene A. Rault Grullón, vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular; Andrea Scerch, presidente divisional de Mastercard para América Latina y el Caribe; y Kiki del Valle, presidente de la División para el Norte de América Latina de Mastercard, destacaron que esta innovación representa un paso decisivo para fortalecer el ecosistema de pagos digitales y acelerar la evolución del comercio electrónico en la República Dominicana.

¿Qué es Click to Pay y cómo funciona?

Click to Pay es una tecnología de comercio electrónico diseñada para simplificar la experiencia de compra en línea, al permitir almacenar de forma segura las credenciales de pago y eliminar la necesidad de introducir manualmente los datos de la tarjeta en cada compra, lo cual reduce fricciones en el proceso.

Con la incorporación de autenticación mediante Passkeys, la solución integra tecnologías de seguridad líderes en la industria, utilizando biometría, como huella dactilar o reconocimiento facial, para validar la identidad del usuario. Esto elimina el uso de contraseñas y códigos de un solo uso, facilitando transacciones más rápidas, simples y confiables.

Desarrollada por redes de pago globales como Mastercard y Visa, esta innovación permite a los comercios mejorar su desempeño mediante beneficios clave como una mayor tasa de conversión al simplificar el proceso de pago; incremento en la aprobación de transacciones gracias a la tokenización, que reduce el fraude; y una experiencia de usuario más ágil, que permite completar compras en pocos clics.

Impacto en la experiencia de pago y eficiencia operativa

Desde el punto de vista operativo, la plataforma también aporta eficiencias relevantes. Al fortalecer la seguridad y minimizar riesgos, los comercios reducen la carga asociada a la gestión de fraudes y optimizan sus recursos internos.

Al respecto, el señor Eugene A. Rault Grullón explicó que, en un entorno digital cada vez más exigente, los comercios deben ofrecer experiencias de pago que combinen seguridad y facilidad de uso: “Cerca del 70 % de los usuarios abandona su carrito de compra cuando el proceso es complejo. En AZUL trabajamos para reducir esa fricción, fortalecer la confianza del cliente y mejorar la experiencia de compra”, indicó.

La solución es completamente transversal y funciona en distintos dispositivos y sistemas operativos, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, a través de navegadores web.

Ejecutivos presentes en la visita

En la visita también participaron por parte de Mastercard los señores Mayra Vivacqua, líder del Clúster del Caribe; Tomás Alonso, gerente país de Mastercard en la República Dominicana; Alejandro Soto, director de Gestión de Cuentas; y otros ejecutivos de la marca de tarjetas.

También estuvieron presentes los señores Arturo M. Grullón F., gerente general de Qik Banco Digital Dominicano; y Francisco Ramírez, vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Banco Popular.

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