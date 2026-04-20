Cámara de Comercio de La Altagracia inaugura moderna sede institucional con inversión de RD$50 millones
HIGÜEY, La Altagracia. – La Cámara de Comercio y Producción de la provincia La
Altagracia dejó formalmente inaugurada su nueva sede institucional en la ciudad de
Higüey, una moderna infraestructura de tres niveles diseñada para agilizar los servicios
comerciales y fortalecer el ecosistema empresarial de la región Este.
El acto fue encabezado por la junta directiva de la institución, contando con la presencia de
la gobernadora civil, Dra. Daysi de Óleo, autoridades gubernamentales, representantes del
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y destacados miembros de la
sociedad civil altagraciana.
La Dra. Yanet Cedeño, presidenta de la Cámara, destacó
en su discurso central que esta obra, fue ejecutada con una
inversión de RD$50,000,000.00, responde al crecimiento
exponencial del comercio en la provincia. “Hoy somos la
cuarta Cámara más grande del país, gestionando más de
26,000 registros mercantiles activos. Este edificio
simboliza la solidez, la transparencia y la permanencia de
nuestra institución en el tiempo”, afirmó la Dra. Cedeño.
Innovación y Eficiencia Operativa
La nueva edificación ha sido concebida bajo estándares vanguardista y de calidad para
optimizar el Registro Mercantil de esta provincia. Esto se sumana a otras inversiones de
actulización tecnológica como la puesta en funcionamiento de la plataforma Fedecámaras
Digital para servicios en línea. La institución procura que los expedientes sean procesados y
entregados en un tiempo récord de menos de 24 horas, respondiendo a la alta demanda de
un promedio de 110 expedientes diarios.
Distribución de la Infraestructura:
Primer Nivel: Destinado a la atención directa a los usuarios y operaciones del
Registro Mercantil.
Segundo Nivel: Alberga el salón de reuniones de la Junta Directiva y la
nueva Corte de Arbitraje, una iniciativa de trascendencia para ofrecer mecanismos
alternos de solución de conflictos y mejorar el clima de negocios.
Tercer Nivel: Un moderno salón multiuso y actividades académicas que impactarán
el desarrollo del capital humano local.
Respaldo Institucional
La bendición de la infraestructura estuvo a cargo del Reverendo Padre Evaristo Areché
Freijomil, Vicario de la Diocesis y Rector de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia,
quien exhortó al sector empresarial a continuar su labor con ética y compromiso social. De
la misma forma la Viceministra de Desarrollo Industrial del MICM, Gianna Franjul,
resaltó el valor de la obra como un motor de competitividad para el comercio de la
provincia La Altagracia.
Con esta inauguración, la Cámara de Comercio y Producción de la provincia La Altagracia
reafirma más de 60 años de historia, consolidándose como una institución de vanguardia
lista para los desafíos del futuro económico de la República Dominicana.