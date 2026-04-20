Cámara de Comercio de La Altagracia inaugura moderna sede institucional con inversión de RD$50 millones

HIGÜEY, La Altagracia. – La Cámara de Comercio y Producción de la provincia La

Altagracia dejó formalmente inaugurada su nueva sede institucional en la ciudad de

Higüey, una moderna infraestructura de tres niveles diseñada para agilizar los servicios

comerciales y fortalecer el ecosistema empresarial de la región Este.

El acto fue encabezado por la junta directiva de la institución, contando con la presencia de

la gobernadora civil, Dra. Daysi de Óleo, autoridades gubernamentales, representantes del

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y destacados miembros de la

sociedad civil altagraciana.

La Dra. Yanet Cedeño, presidenta de la Cámara, destacó

en su discurso central que esta obra, fue ejecutada con una

inversión de RD$50,000,000.00, responde al crecimiento

exponencial del comercio en la provincia. “Hoy somos la

cuarta Cámara más grande del país, gestionando más de

26,000 registros mercantiles activos. Este edificio

simboliza la solidez, la transparencia y la permanencia de

nuestra institución en el tiempo”, afirmó la Dra. Cedeño.



Innovación y Eficiencia Operativa

La nueva edificación ha sido concebida bajo estándares vanguardista y de calidad para

optimizar el Registro Mercantil de esta provincia. Esto se sumana a otras inversiones de

actulización tecnológica como la puesta en funcionamiento de la plataforma Fedecámaras

Digital para servicios en línea. La institución procura que los expedientes sean procesados y

entregados en un tiempo récord de menos de 24 horas, respondiendo a la alta demanda de

un promedio de 110 expedientes diarios.

Distribución de la Infraestructura:

Primer Nivel: Destinado a la atención directa a los usuarios y operaciones del

Registro Mercantil.

Segundo Nivel: Alberga el salón de reuniones de la Junta Directiva y la

nueva Corte de Arbitraje, una iniciativa de trascendencia para ofrecer mecanismos

alternos de solución de conflictos y mejorar el clima de negocios.

Tercer Nivel: Un moderno salón multiuso y actividades académicas que impactarán

el desarrollo del capital humano local.

Respaldo Institucional

La bendición de la infraestructura estuvo a cargo del Reverendo Padre Evaristo Areché

Freijomil, Vicario de la Diocesis y Rector de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia,

quien exhortó al sector empresarial a continuar su labor con ética y compromiso social. De

la misma forma la Viceministra de Desarrollo Industrial del MICM, Gianna Franjul,

resaltó el valor de la obra como un motor de competitividad para el comercio de la

provincia La Altagracia.

Con esta inauguración, la Cámara de Comercio y Producción de la provincia La Altagracia

reafirma más de 60 años de historia, consolidándose como una institución de vanguardia

lista para los desafíos del futuro económico de la República Dominicana.

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