MUJERES DOMINICANAS EN BARCELONA DEFINEN SU HOJA DE RUTA HACIA UN LIDERAZGO

Barcelona, España, .- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España y el Consulado General en Barcelona celebraron el encuentro “Arquitectas de su destino: liderazgo consciente para un impacto real”, una jornada de reflexión y aprendizaje que convirtió la Sala Abigail Mejía en un espacio de inspiración y fortalecimiento del liderazgo de la mujer dominicana en el exterior.

La actividad reunió a empresarias, profesionales, emprendedoras y líderes comunitarias dominicanas residentes en Cataluña en un diálogo que puso en valor el papel de la mujer migrante como agente de transformación social, económica y cultural tanto en la sociedad española como en su propia comunidad.

Más que una simple conmemoración, el encuentro se concibió como un espacio para reflexionar sobre el liderazgo femenino desde la conciencia personal, la gestión del tiempo y el propósito, aspectos clave para quienes desarrollan su vida profesional y personal fuera de su país de origen.

La conferencia central estuvo a cargo de la consultora internacional en liderazgo Yisser Morales, quien invitó a las asistentes a reflexionar sobre cómo están liderando sus propias vidas y a reconocer el valor de su historia personal como una herramienta de crecimiento e impacto.

Durante su intervención, Morales abordó una realidad común en muchas mujeres migrantes: la sobrecarga de responsabilidades que muchas veces genera la sensación de estar constantemente resolviendo situaciones sin lograr avanzar hacia los objetivos personales y profesionales.

A través de una metodología basada en la reflexión y la toma de decisiones conscientes, propuso trabajar cuatro pilares fundamentales: pasar del caos al poder personal, liderar con esencia y autoridad, asumir el control del tiempo y transformar la propia historia en una fuente de impacto real.

Uno de los mensajes más significativos de la jornada fue la invitación a reconocer que la experiencia de la mujer dominicana en el exterior puede convertirse en una ventaja estratégica, capaz de generar valor tanto en el país de acogida como en su comunidad de origen.

El encuentro contó con la presencia de representantes diplomáticos y consulares, entre ellos Liza Álvarez, consejera en representación del Embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, así como las vicecónsules Marlene Guerrero y Marielle Vásquez.

La organización de la actividad estuvo coordinada por Marlie Santana, segunda secretaria de la Embajada de la República Dominicana y encargada de la Sección de Género, junto a Liana Yamell Zamora, de la Sección de Asuntos Educativos del Consulado General de la República Dominicana en Barcelona.

El Cónsul General de la República Dominicana en Barcelona, Antonio José Gómez Peña, destacó la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo y la participación de las mujeres dominicanas en el exterior.

Tras finalizar el encuentro, señaló que este tipo de espacios permiten reconocer el potencial y el liderazgo que las mujeres dominicanas aportan a la comunidad.

«La mujer dominicana en Cataluña, Andorra y Aragón representa un ejemplo de esfuerzo, resiliencia y liderazgo. Desde el Consulado seguiremos impulsando iniciativas que contribuyan a su crecimiento y a su participación activa en la sociedad, porque cuando las mujeres avanzan, avanza también toda nuestra comunidad», expresó.

La actividad también rindió homenaje al legado de Abigail Mejía, figura histórica del pensamiento feminista dominicano, cuyo nombre lleva la sala donde se celebró el encuentro.

Más allá de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la jornada dejó un mensaje claro: la comunidad dominicana en España cuenta con mujeres cada vez más preparadas, conscientes de su valor y decididas a liderar con propósito, contribuyendo activamente al desarrollo de sus comunidades y fortaleciendo los lazos entre República Dominicana y España.

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