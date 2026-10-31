Primicias noviembre 2026, Economía y Bancos, actualidad, temática variada
El congreso, que se celebrará el 20 y 21 de noviembre, fortalecerá las capacidades de más de 5,000 docentes y equipos de gestión bajo el lema «Creando puentes para aprender».
El Popular respalda esta iniciativa de formación docente desde su primera edición como parte de su compromiso con una educación que amplíe oportunidades y contribuya al desarrollo del país.
El Banco Popular Dominicano y Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) anunciaron la trigésima edición del Congreso Internacional de Educación APRENDO, una iniciativa dedicada a la formación y actualización de más de 5,000 docentes y líderes educativos, y que ha contado desde su primera edición con el respaldo sostenido del Banco Popular, como parte de su compromiso con una educación que amplíe oportunidades, favorezca la movilidad social y contribuya al desarrollo del país y a una prosperidad compartida.
APRENDO 2026 «Creando puentes para aprender» y estará enfocado en fortalecer los vínculos entre escuela, familia y comunidad para contribuir a mejores aprendizajes y a una educación conectada con los desafíos de la vida contemporánea.
El lanzamiento, realizado en la Torre Popular ante representantes de la comunidad educativa y de los medios de comunicación, marca un hito para ambas organizaciones: treinta ediciones de una alianza orientada al fortalecimiento de quienes tienen la responsabilidad cotidiana de educar a las nuevas generaciones: los maestros. Desde su creación, APRENDO ha servido como espacio de formación, actualización e intercambio de experiencias para miles de educadores y especialistas.