Primicias noviembre 2026, Economía y Bancos, actualidad, temática variada

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El incremento de proyectos de construcción de edificios y otras obras en el Gran Santo Domingo, una mayor demanda de cemento concreto y acero por esas obras, Ege Haina con un capital suscrito y pagado de RD$ 4, 595, 100,000.00; loterías muy activas, la tasa de política monetaria mantenida en 5.50% anual por el Banco Central; la cartera del Banco Popular de US$ 1, 672 millones para financiar el turismo y de US$ 1,600 millones para proyectos energéticos aprobados en este 2026; el decomiso de puros y bebidas por más de 40 millones de pesos en La Altagracia, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) instando a transformar el crecimiento económico en desarrollo productivo, el rechazo al alza en el precio de marbete, la puesta en circulación de un libro del economista Pedro Silverio en el Archivo General de la Nación; la trigésima edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2026, anunciada por el Banco Popular y Educa; son Temas Económicos y Bancarios en Primicias noviembre 2026

OTROS TEMAS DE IMPACTO ECONOMICO Y BANCARIO SON :

Un nuevo megaproyecto turístico en Macao iniciado con la presencia del presidente Luis Abinader

La expansión de Almacenes Unidos en el Gran Santo Domingo y en La Altagracia

Alzas en los precios de la auyama y muchos otros productos de gran consumo

Los daños provocados por las inundaciones a la agricultura en Tireo y otras comunidades de Constanza.

El desarrollo de Santo Domingo Este como polo inmobiliario

La inauguración de un centro del INFOTEP en San Pedro de Macorís

El deterioro de los servicios en el país

La difícil situación de los productores avícolas y de arroz en la actualidad

Los alimentos cada vez mas caros

El VIII Congreso de Historia Económica del Caribe

La sorpresiva decisión de incrementar el precio del marbete, generando muchas reacciones y rechaz

Las construcciones con cemento y concreto reducen la cantidad de árboles en el Gran Santo Domingo y otras comunidades del país

Robos, atracos, negocios colocando mayor protección

Daniel Toribio, el dinero de AERODOM llegó, las obras esperan

El petróleo de Texas a US$ 104.12

Quejas por los apagones y facturas eléctricas

DESTINAN RD$ 1,516 MILLONES EN SUBSIDIOS COMBUSDTIBLES

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó RD$1,516.5 millones en subsidios para mantener congelados los combustibles esenciales durante la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2026, a pesar de las alzas en los precios internacionales, tanto del crudo del petróleo como de sus productos refinados. La alta demanda de GLP, asociada a la llegada de la temporada de invierno, ha disparado el precio de este combustible. El precio real de este combustible para esta semana debería ser de RD$196.46 por galón, sin embargo, el Gobierno está subsidiando con RD$61.25 el galón lo que equivale a un 45.31% de su precio actual para mantenerlo congelado en RD$135.20 y así no trasladar estas alzas a los hogares, comercios, industrias y transporte urbano que utiliza este combustible. Asimismo, dice que persiste una baja producción de gasoil, relacionado con el conflicto Rusia-Ucrania, elevando el costo del gasoil óptimo en los mercados internacionales hasta promediar US$201.60 por barril. Durante el mes de octubre, el promedio del subsidio semanal se situó en RD106.54 para el Gasoil Regular y RD108.07 para el Gasoil Óptimo, alcanzando picos que superaron los RD$120 por galón en algunas semanas. Estas medidas anticrisis, han costado ya RD$43,324 millones en lo que va del año 2026. Para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios: Gasolina Premium se venderá a RD$358.10 por galón mantiene su precio. Gasolina Regular RD$317.50 por galón mantiene su precio. Gasoil Regular RD$270.80 por galón mantiene su precio. Gasoil Óptimo RD$318.10 por galón mantiene su precio. Avtur RD$356.82 por galón baja RD$1.84. Kerosene RD$400.10 por galón baja RD$2.60. Fuel Oíl #6 RD$194.56 por galón baja RD$1.31. Fuel Oíl 1%S RD$234.86 por galón sube RD$2.22. Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$135.20 por galón mantiene su precio. Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio. La tasa de cambio promedio semanal es de RD$60.82, según las publicaciones diarias del Banco Central

DECOMISO DE CIGARROS Y MAMAJUANA EN LA ALTAGRACIA

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control del Comercio de Mercancías (CECCOM) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) decomisaron unos 76,859 cigarros premium (puros) y 2,549 botellas de mamajuana, en establecimientos de la provincia La Altagracia

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, calificó el decomiso como histórico y un duro golpe a una red dedicada a la falsificación de un producto tan sensible e importante para la economía y la identidad dominicana como el tabaco.

La mercancía incautada por falsificación, contrabando y falta de los registros sanitarios correspondientes, alcanzan un valor de más de RD$40.146,519.00.

Asimismo, fueron ocupados 8,518 anillos para cigarros premium, utilizados en un esquema de falsificación de marcas.

El MICM y el CECCOM reafirmaron que mantendrán una lucha frontal contra estas estructuras ilícitas, puesto que no solo provocan una evasión fiscal de millones de pesos, sino que perjudican un producto «Marca País» como los cigarros premium y ponen en riesgo la salud de los dominicanos y los extranjeros que consumen estos productos.

Igualmente, al comerciar bebidas alcohólicas sin los debidos controles sanitarios, se pone en riesgo la salud de quienes la consumen.transformar

Banco Popular y EDUCA anuncian la trigésima edición del Congreso Internacional de Educación APRENDO 2026 El congreso, que se celebrará el 20 y 21 de noviembre, fortalecerá las capacidades de más de 5,000 docentes y equipos de gestión bajo el lema «Creando puentes para aprender». El Popular respalda esta iniciativa de formación docente desde su primera edición como parte de su compromiso con una educación que amplíe oportunidades y contribuya al desarrollo del país. El Banco Popular Dominicano y Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) anunciaron la trigésima edición del Congreso Internacional de Educación APRENDO, una iniciativa dedicada a la formación y actualización de más de 5,000 docentes y líderes educativos, y que ha contado desde su primera edición con el respaldo sostenido del Banco Popular, como parte de su compromiso con una educación que amplíe oportunidades, favorezca la movilidad social y contribuya al desarrollo del país y a una prosperidad compartida. APRENDO 2026 «Creando puentes para aprender» y estará enfocado en fortalecer los vínculos entre escuela, familia y comunidad para contribuir a mejores aprendizajes y a una educación conectada con los desafíos de la vida contemporánea. El lanzamiento, realizado en la Torre Popular ante representantes de la comunidad educativa y de los medios de comunicación, marca un hito para ambas organizaciones: treinta ediciones de una alianza orientada al fortalecimiento de quienes tienen la responsabilidad cotidiana de educar a las nuevas generaciones: los maestros. Desde su creación, APRENDO ha servido como espacio de formación, actualización e intercambio de experiencias para miles de educadores y especialistas.

Visited 1 times, 1 visit(s) today