Ministerio Público y DNCD arrestan a 16 integrantes de una red de lavado de activos del narcotráfico

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Continuando con las acciones contra el crimen organizado, durante un amplio operativo encabezado por más de 350 miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) fueron arrestados 16 integrantes de una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Entre los detenidos figuran empleados o personal contratado del Puerto Multimodal Caucedo que aprovechaban de sus niveles de acceso a la terminal para el trasiego de sus operaciones ilícitas.

Los arrestados fueron identificados como José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el Compadre), Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren (el Brujo), Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun).

Los operativos son el resultado de varios meses de investigación y seguimiento a esta red de narcotráfico, labores que permitieron la ocupación de un alijo de 200 paquetes de cocaína realizado por el Ministerio Público y la DNCD con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y la colaboración de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo el pasado 7 de noviembre.

El grupo fue apresado durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, explicó que en las próximas horas serán presentados ante los tribunales los detenidos que serán procesados por su vinculación a la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico o el lavado de activos.

Camacho recordó que la actual gestión de la Procuraduría General, que encabeza Yeni Berenice Reynoso, mantiene un compromiso firme en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada que tanto daño hace a la sociedad.

A través de un comunicado de prensa, las autoridades informaron que tras proceder con el desmantelamiento de la red ocuparon dinero y vehículos.

