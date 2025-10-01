Ministerio Público arresta 11 policías vinculados a muerte de cinco hombres abatidos en Santiago

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público arrestó este martes a once (11) miembros de la Policía Nacional vinculados al hecho en el que cinco hombres fueron abatidos en horas de la tarde del pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en la provincia Santiago.

Los apresados fueron identificados como Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo) y Adrían Miguel Villalona Pineda (raso), adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional.

También, Hansel M. Cuevas Carrasco (mayor), Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso), de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional, en Santiago de los Caballeros.

Los policías son vinculados con las muertes de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, cuyo deceso se produjo mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.

Los procesados fueron arrestados en medio de las investigaciones que, por disposición de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, realizan el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular de Santiago Quirsa Abreu.

La procuradora Reynoso instruyó realizar las indagatorias de lugar para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma”.

El hecho se produjo en una plaza ubicada en la avenida Olímpica, del sector La Barranquita, de Santiago, en medio de una balacera entre el grupo de civiles y sus agentes, en la cual resultó herido el cabo Yohandy Encarnación.

Ministerio Público solicita prisión para imputados de asesinato de un hombre en Capotillo

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a un tribunal del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos hombres imputados del asesinato de otro el pasado 20 de septiembre de 2025 en el sector Capotillo.

Raúl Ernesto Montero García (Maicol) y Elisson Eduardo Cruz Jiménez (Manolo) son imputados de participar en el asesinato de Edwin Antonio Berliza Sosa.

De acuerdo con la solicitud presentada por el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, los imputados actuaron en complicidad con el prófugo Raúl Balbuena Doñé (Wilkin Maldad) y con Wandy Javier Monegro Valdez y/o Winder Javier Montero Valdez (Winderson), quien guarda prisión preventiva en el centro penitenciario de San Pedro de Macorís por otro homicidio y, desde allí, coordinó la entrega del arma utilizada en este caso.

Las pesquisas detallan que Wandy Javier Monegro Valdez y/o Winder Javier Montero Valdez (Winderson), mediante una llamada de WhatsApp, ordenó a Lander Balbuena (Landy) entregar una pistola y la suma de RD$20,000 a Raúl Ernesto Montero García (Maicol), quien a su vez se encargó de poner el arma en manos del prófugo Raúl Balbuena Doñé (Wilkin Maldad).

El 20 de septiembre, alrededor de las 4:50 de la tarde, Raúl Balbuena Doñé y Elisson Eduardo Cruz Jiménez (Manolo) llegaron en una motocicleta a la intersección de las calles Josefa Brea y Nicolás de Ovando, en Capotillo. Allí, Raúl Balbuena Doñé descendió del vehículo y disparó dos veces contra Edwin Antonio Berliza Sosa, causándole la muerte.

El hecho quedó captado en cámaras de seguridad y fue presenciado por testigos. Posteriormente, Raúl Ernesto Montero García (Maicol) recogió en un vehículo al prófugo Raúl Balbuena Doñé, mientras Elisson Eduardo Cruz Jiménez los seguía en la motocicleta, completando la huida.

El Ministerio Público sustenta la solicitud de prisión preventiva en los videos, testimonios, trazabilidad del arma homicida y demás pruebas materiales ocupadas, que evidencian la responsabilidad penal de los imputados.

Los encartados enfrentan cargos por asociación de malhechores para cometer asesinato con uso de arma de fuego ilegal, delitos tipificados y sancionados en los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, así como en los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La audiencia, inicialmente pautada para el 29 de septiembre, fue reprogramada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, para este jueves 2 de octubre, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa.

Ministerio Público de Santiago Rodríguez solicita prisión preventiva contra sacerdote imputado de abuso sexual

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público de Santiago Rodríguez solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el sacerdote católico Anselmo Alejandro Peña Sánchez, imputado de abuso sexual.

Peña Sánchez fue arrestado por la Fiscalía de Santiago Rodríguez con una orden judicial tramitada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial.

La pesquisa se inició tras denuncias públicas de varias víctimas que señalaron haber sido agredidas sexualmente por el imputado, entre ellas, dos mujeres que aseguraron haber sufrido abusos desde que eran menores de edad, específicamente a los 12 y 14 años, situación que se habría prolongado durante varios años.

Una de las víctimas formalizó su denuncia el pasado 12 de septiembre de 2025, relatando que fue agredida por Peña Sánchez desde los 14 años, hechos que dijo continuaron, incluso, durante su adultez. Según su testimonio, conoció al imputado en el municipio Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, cuando este se desempeñaba como párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

El sacerdote frecuentaba el hogar de la víctima y se ganó la confianza de la familia, situación que aprovechó para acercarse a ella y cometer los abusos, valiéndose de manipulación, intimidación y amenazas.

Los hechos recibieron la calificación jurídica de violación a los artículos 309-1, 330, 331, 333 – 1, 2 y 332, que sancionan la agresión, violación y el acoso sexual, así como al artículo 396 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

En el curso de la investigación se realizaron allanamientos debidamente autorizados en propiedades del imputado, donde se incautaron fotografías de víctimas, así como diversos objetos electrónicos (DVD, teléfonos móviles, memorias, entre otros) que serán analizados por las instituciones correspondientes.

El Ministerio Público amplía las investigaciones para incorporar los testimonios de otras víctimas, entre ellas, el de una hermana menor de edad de la denunciante, así como de otras que han acudido directamente a la Fiscalía o denunciado públicamente.

El órgano investigador solicitó y obtuvo contra el imputado la orden de arresto Núm. 2025-AJ0061539, emitida por la jueza Anabel Rodríguez Peralta, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, el 15 de septiembre de 2025.