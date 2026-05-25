Milton Morrison impulsa Educación Vial como requisito de graduación en escuelas y colegios dominicanos

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá a estudiantes de bachillerato realizar hasta 30 horas de labor social en educación vial mediante su participación en el voluntariado “Guardianes del Tránsito”, iniciativa que comenzará a implementarse de manera gradual a partir del próximo año escolar.

La iniciativa forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la formación ciudadana desde las aulas y promover una cultura de respeto, prevención y responsabilidad en las vías, integrando programas de educación vial y voluntariado estudiantil en centros educativos públicos y privados del país.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, explicó que el acuerdo representa un paso importante para transformar la educación vial en una herramienta permanente de formación para las nuevas generaciones y adelantó que la meta es que este aprendizaje se convierta en un requisito dentro del proceso de graduación de bachillerato en el país.

“Estamos convencidos de que la educación vial es la herramienta más poderosa para salvar vidas. Queremos formar jóvenes conscientes, responsables y capaces de convertirse en multiplicadores de buenas prácticas en sus comunidades”, expresó Morrison.

Como parte del programa, los estudiantes podrán participar en jornadas de orientación vial, campañas de sensibilización, identificación de riesgos en las vías y actividades comunitarias vinculadas a la seguridad vial, acumulando horas válidas de labor social dentro de su proceso formativo.

La iniciativa también permitirá que los jóvenes reciban formación en convivencia ciudadana y movilidad segura, vinculando el aprendizaje con acciones prácticas orientadas a fortalecer la conciencia vial desde temprana edad. Incluso, estudiantes que participaron en el plan piloto ya recibieron su carnet de aprendizaje de conducción como parte del proceso educativo.

El acuerdo contempla, además, programas de capacitación dirigidos a docentes y personal educativo, elaboración de materiales didácticos y la implementación de protocolos para integrar el voluntariado estudiantil “Guardianes del Tránsito” en los centros educativos.

De igual manera, ambas instituciones se comprometieron a impactar a más de 300 mil estudiantes con programas de educación vial hacia el año 2028, mediante jornadas formativas, acciones de concienciación y actividades coordinadas entre el MINERD y el INTRANT.

El voluntariado “Guardianes del Tránsito”, impulsado por el INTRANT a través de la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), ya impacta a cerca de 1,000 jóvenes voluntarios en 15 centros educativos del país, consolidándose como una de las principales iniciativas de formación y prevención vial dirigidas a estudiantes dominicanos.

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