Primicias mayo 2026, temas económicos y bancarios, reducción del circulante, estafa al Banco BHD, temporada de mangos, importante proyecto de generación de energía en Esperanza, reforma laboral y empleos, creciente informalidad laboral

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El intento de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de cobrar el ITBIS a las plataformas digitales, la feria inmobiliaria del Banco de Reservas en Madrid, España; la falta de consenso entre empresarios y sindicatos para la aprobación del Código Laboral, la estafa al Banco BHD, los empresarios alertando que la reforma laboral podría afectar los empleos, la reducción en el medio circulante y su impacto en la economía, mayo, el mes de las flores, de las madres, de las lluvias, de dinamismo economico por actividades dedicadas a las madres, la crisis alimentaria en Haití, la urgente necesidad de derrotar el fraude eléctrico; la huelga y los reclamos de los jueces, la inauguración de la nueva planta Ecoacero, que fabricará varillas en San Pedro de Macorís; la construcción de nuevas vías en Los Praditos conectará a diferentes sectores del Gran Santo Domingo, la inflación azotando a los norteamericanos y a los latinos en Estados Unidos, proceso inflacionario golpeando a los dominicanos, el presidente Donald Trump revelando que hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, reclamos comunitarios al gobierno, la temporada de mangos en este 2026, el conflicto Cuba-Estados Unidos, Irán advirtiendo que el final de la guerra con Estados Unidos no está cerca, la explosión en un astillero en Nueva York, son temas de actualidad económica nacional y mundial en Primicias en los dias finales de mayo de 2026.

ECONOMIA

La crítica escasez de yuca amarga afectando la fabricación de casabe

La medida de coerción a diez personas acusadas de un fraude contra el Banco BHD

La entrega de RD$ 150 millones en créditos de Promipyme en Santo Domingo Oeste

¿La pronta apertura del estrecho de Ormuz?

La inauguración de la Feria ContruExpo en Punta Cana

Daniel Toribio cuestionando estadísticas del Banco Central

La Expo Inmobiliaria ACOSDE 2026

El rechazo en Sánchez a la instalación de una planta de valoración de desechos

Los aportes del ron y el cigarro en las exportaciones dominicanas

La primera maestría en propiedad intelectual en la UASD

El congelamiento de los precios de la gasolina, gasoil y gas propano

La expansión del empleo informal en RD

Irán, el dilema de seguridad y la paradoja nuclear, tema abordado por el ingeniero Juan Temístocles Montas

La muy difícil situación de los productores agropecuarios

El grito de los dominicanos por los altos precios de la gasolina y la comida en Tampa, Estados Unidos

La insistencia del negocio con el tráfico de haitianos en la zona fronteriza

La inclusión que reclama el sector agropecuario en el Código Laboral

Los 90 muertos en una mina en China

Un asalto a un subagente bancario en Barahona

La necesidad de mayores controles internos y auditorías en los bancos

Reclamos de sanción para los autores del fraude contra el Banco BHD

Elanuncio de rescate al Teatro Agua y Luz en el Centro de los Héroes

LA INDUSTRIA

El desarrollo en la producción de energía con el sol y el viento en Esperanza, Valverde

El queso de Río San Juan con presencia en Moca y el de Monción en la capital dominicana

El desarrrollo industrial avanza en Villa Gautier, San Pedro de Macorís, con la fábrica de cemento y otra de varillas del Grupo Estrella. Se trata de Ecoacero, una de las modernas en la región.

El potencial de la industrialización de mangos con la temporada en Baní, San Cristóbal y otras comunidades

La nueva planta Ecoacero, que arreciará la competencia entre entre fábricas de varillas locales. Fuente de empleos para San Pedro de Macorís.

Empresario Manuel Estrella destaca estabilidad económica, crecimiento sostenido y confianza para invertir en el país

INAUGURAN ECOACERO EN SAN PEDRO DE MACORIS

Durante un acto celebrado en Villa Gautier, San Pedro de Macorís, que contó con la presencia del presidente Luis Abinader, el empresario Manuel Estrella destacó que la República Dominicana vive uno de sus mejores momentos para invertir gracias a la estabilidad macroeconómica, la paz social, la seguridad jurídica y el crecimiento sostenido que exhibe el país.

“El país ofrece todas las condiciones para seguir creciendo y desarrollándose”, expresó Estrella, al resaltar que la nación ha roto récords de inversión extranjera durante los últimos años bajo la gestión del presidente Luis Abinader.

También valoró el trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector privado para impulsar iniciativas estratégicas orientadas al crecimiento económico y al fortalecimiento de la industria nacional.

Estrella afirmó que la República Dominicana ha pasado de ser vista únicamente como un destino turístico a convertirse en un país atractivo para grandes inversiones y proyectos industriales de alcance regional.

Asimismo, sostuvo que el empresariado dominicano continúa apostando al país, reinvirtiendo y expandiendo operaciones, lo que ha permitido fortalecer sectores como la industria, el turismo, las exportaciones y las zonas francas.

Durante unas breves palabras, el presidente Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, aseguró que la inauguración de la nueva planta industrial de EcoAcero representa un impulso al desarrollo económico y a la competitividad de la República Dominicana, al destacar que este tipo de inversiones generan empleos, fortalecen la industria nacional y contribuyen al crecimiento de las comunidades y del país.

El mandatario expresó que el Gobierno continuará facilitando iniciativas que promuevan el progreso nacional y permitan la llegada de nuevas inversiones.

Indicó que obras como esta fortalecen la economía dominicana, generan oportunidades y aportan al bienestar de las comunidades. Asimismo, afirmó que la nueva industria contribuirá a crear mayor competencia y desarrollo dentro del sector, lo que tendrá un impacto positivo en áreas fundamentales para el crecimiento económico nacional.

Señaló además que la expansión industrial es clave para consolidar a la República Dominicana como un referente de producción y desarrollo en la región.

Al concluir, el gobernante felicitó a la familia Estrella, a los técnicos y a todos los trabajadores que participaron en la construcción de la moderna planta, resaltando el esfuerzo y la visión detrás del proyecto industrial.

En la actividad también habló el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, quien destacó que la República Dominicana vive un momento histórico impulsado por el optimismo, la inversión y la alianza público-privada promovida por el presidente Luis Abinader.

Durante su intervención, Sanz Lovatón señaló que proyectos industriales como el encabezado por la familia Estrella fortalecen el crecimiento económico y consolidan al país como una potencia exportadora. Mencionó además la proyección de exportar 400 mil varillas, equivalentes a más de 65 mil millones de pesos, como muestra del crecimiento industrial dominicano.

Asimismo, elogió la visión empresarial de Manuel Estrella y su familia, asegurando que la República Dominicana no solo se consolida como potencia turística, deportiva y cultural, sino también como un gran centro industrial con amplia capacidad exportadora.

Tecnología de última generación y capacidad exportadora

De su lado, Pedro Estrella Tavares, CEO de EcoAcero, explicó que la nueva planta de producción de varillas cuenta con tecnología de última generación y capacidad para producir 400 mil toneladas anuales, convirtiendo al país en el único del Caribe con una infraestructura de este nivel.

Indicó que el proyecto fue desarrollado junto a empresas internacionales de Alemania, Italia y España, iniciando operaciones tras 20 meses de construcción y con el respaldo de cientos de trabajadores y aliados estratégicos.

Añadió que esta capacidad permitirá suplir el mercado regional y fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana como “la ferretería del Caribe”.

Destacan impacto económico y ambiental de la planta

En tanto, Filipo Darlesa, CEO regional de SMS Group América, calificó la instalación como una de las plantas más modernas de Latinoamérica en su categoría, fruto de la colaboración entre SMS Group, Grupo Estrella y EcoAcero.

Darlesa resaltó además el impacto ambiental positivo de la planta, asegurando que las tecnologías implementadas permitirán reducir más de 1,700 toneladas anuales de emisiones de dióxido de carbono mediante modernos sistemas de eficiencia energética y reconducción de agua.

Asimismo, el alcalde Rafael Anglón afirmó que la llegada de Cemento Panám ha transformado positivamente a Villa Gautier, destacando la ejecución de calles asfaltadas, programas sociales y la generación de más de 200 empleos directos para jóvenes de la comunidad.

La actividad concluyó con el encendido simbólico de la planta encabezado por el presidente Abinader y los ejecutivos de la empresa, dejando formalmente inaugurada la nueva instalación industrial.

La ceremonia fue bendecida por el obispo de San Pedro de Macorís, monseñor Santiago Rodríguez, quien realizó una oración de bendición por la nueva empresa, donde pidió paz, prosperidad y sabiduría para sus directivos, empleados y colaboradores.

Estuvieron presentes el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el expresidente Hipólito Mejía; el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; los ministros Víctor -Ito- Bisonó, Eduardo Estrella, Rafael Santos Badía, Eddy Olivares, Joel Santos y Luis Miguel De Camps; los directores Wellington Arnaud, Felipe Suberví, Ángel Rafael Salazar, Nelson Arroyo y Rafael Burgos Gómez; el superintendente de la la SISALRIL, Miguel Ceara Hatton; la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos; el senador Omar Fernández, entre otras personalidades.

TURISMO-GASTRONOMIA

La importancia del Centro Cultural Rainieri, espacio cultural en Punta Cana

El apoyo de la Terraza Gloria al turismo ocoeño

El Asadero Don Jorge y su Chicharrón en Montecristi

OTROS TEMAS

Asaltos en un residencial detrás de la Zona Franca de San Isidro, Santo Domingo Este

Asaltos a mano armada en el Distrito Nacional en lo que va de 2026, afectan ciudadanos viven de la economía informal

Las paradas ilegales de motoristas

El final de las demoliciones en Los Praditos, Distrito Nacional

La gravedad de los problemas en Haití

La visita de la canciller de Ecuador a la República Dominicana

Los 60 años de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

Una ambulancia interceptada con ilegales en Dajabón

La inauguración el domingo 24 de mayo del acueducto dual en San José de Ocoa para suministrar agua a Ocoa y al municipio de Sabana Larga

Las exigencias de haitianos en RD

El acuerdo de paz que negocia el presidente Donald Trump con Irán

El muy lamentado fallecimiento del ex ministro de Agricultura y ex administrador del Banco Agrícola, Pedro A. Bretón Taveras

LIDERAZGO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS

Primicias resalta el avance económico y social de San Francisco de Macoris, que aporta su cacao y oltros productos a la economia nacional y al crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB).

En ese liderazgo resaltan:

El Consejo de Desarrollo Regional

La familia Rizek

El obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, monseñor Alfredo de la Cruz Baldera

La labor positiva del empresario Jesús Moreno Portalatín y su liderazgo en la Fundación Loma Quita Espuela

Industria del cacao

El equipo de beisbol Los Gigantes del Cibao, que participa año tras año en el torneo de la LIDOM

La diversificacion del comercio y la industria

CONACADO

NESTLE

COMERCIO DE SFM

Producción agropecuaria

Panaderías y reposterías

Medios de comunicación de esa provincia

La Fundación Loma Quita Espuela

Universidad Católica Nordestana

Padre Isacc García, rector de la Universidad Católica Nordestana

El centro regional de la UASD

PROBLEMAS Y RECLAMOS

En Pimentel, San Francisco de Macorís, reclaman el arreglo de las calles

Lo mismo que en el sector La Castellana, Distrito Nacional

La sociedad dominicana exigiendo acciones contra las turbas de motoconchistas y su pésimo comportamiento en las calles

.

.

.

.

Visited 7 times, 7 visit(s) today