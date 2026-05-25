Preocupaciones arropan a dominicanos en NYC por cambio en la obtención de la residencia

NUEVA YORK.- Preocupaciones arropan a un sinnúmero de dominicanos, entre otras etnias, residentes solo en esta ciudad, debido a la medida del presidente Donald Trump de cambiar el proceso de obtención de la residencia.

Muchos de ellos han externado sus opiniones negativas, ya que tienen parientes -llámense hijos, padres, hermanos, tíos- que están en proceso de obtener su residencia al ser solicitados por un familiar.

Otros que serán afectados son quienes están casados con ciudadanos estadounidenses, los estudiantes internacionales, trabajadores temporales y otras personas que anteriormente podían ajustar su estatus sin salir del país.

Los quisqueyanos, no queriendo identificarse, sostienen que iniciarán consultas con abogados de inmigración para ver si paralizan los trámites ya iniciados a favor de sus familiares, hasta que se pueda volver a la normalidad. Algunos consideran que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los solicitantes aún pueden cumplir los requisitos para permanecer en territorio estadounidense durante el proceso, en «circunstancias extraordinarias», aunque la agencia no ha definido claramente qué se considera como tal.

La agencia federal aún no ha publicado directrices detalladas sobre cómo afectará esta política a las solicitudes que ya están pendientes.

USCIS afirma que esta medida restablece la “intención original” de la ley de inmigración y reducirá las estancias ilegales por visa, a la vez que liberará recursos de la agencia.

La agencia indicó que, en general, los solicitantes deberían tramitar su residencia permanente en el extranjero, en lugar de solicitarla desde EUA.

Durante décadas, muchos inmigrantes que ingresaron al país legalmente con visas de estudiante, trabajo, turismo u otras visas temporales, pudieron solicitar la tarjeta de residencia permanente mientras permanecían en Estados Unidos, a través de un proceso conocido como ajuste de estatus.

“Una vez que una persona abandona EE. UU., disminuyen sus posibilidades de regresar legalmente, porque hemos visto la rapidez con la que se está desarrollando todo esto”, dijo Verónica Cardenas, abogada de inmigración y exfiscal del ICE.

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