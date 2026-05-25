Banreservas cierra feria inmobiliaria en Madrid con financiamientos por más de RD$3,798 millones

Madrid, España. – El Banco de Reservas concluyó con resultados exitosos su segunda Feria Inmobiliaria Banreservas en Madrid, al alcanzar preaprobaciones por más de RD$3,798 millones, cifra que representa un crecimiento de 111% en volumen de negocios frente a la edición anterior.

Al ofrecer los resultados de la feria en representación del presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, Henry Ogando, director senior de las Oficinas de Representación Banreservas, informó que la jornada registró un incremento de 32% en participación en comparación con la edición anterior.

Indicó que estos resultados reflejan el creciente interés de la diáspora dominicana residente en Europa por invertir en la República Dominicana, fortaleciendo su vínculo con el país mediante oportunidades concretas de inversión.

Asimismo, informó que como resultado de esta iniciativa se realizaron desembolsos interinos por más de RD$2,141 millones a las constructoras participantes, en respaldo al sector productivo de la construcción y como parte del compromiso de Banreservas con el dinamismo económico nacional.

Por su lado, el doctor Leonardo Aguilera valoró positivamente los resultados obtenidos y destacó que esta feria reafirma el compromiso de la institución con los dominicanos residentes en el exterior, al facilitarles oportunidades concretas para invertir en su país de origen.

“En Banreservas continuamos fortaleciendo nuestro vínculo con la diáspora dominicana, creando oportunidades reales para que nuestros compatriotas puedan invertir con confianza en la República Dominicana y seguir construyendo su futuro en su tierra”, expresó Aguilera.

Como resultado de esta segunda edición en Madrid, se gestionó la colocación de 569 unidades habitacionales, lo que representó un crecimiento de 130% en proyectos en construcción y de 63% en viviendas terminadas, en comparación con la edición realizada el año pasado.

Durante la feria participaron firmas inmobiliarias como Inmobiliaria Reservas, TuCasaRD, Plusval, KW y Mr. Home, junto a reconocidas constructoras y desarrolladores como CBS, Bisonó, Grupo GHR, Grupo Servinta, Epic Venture, Crisfer Inmobiliaria, Grupo BP, LVP, Inmobiliaria Santerra, Blue Diamond Construction, Constructora Rizek/Vigesca, Grupo Rincón/Corinsa, Grupo Pedreira, Constructora Vialboral, Jpress, Inversiones Trotter y Constructora Real, que presentaron una amplia variedad de proyectos habitacionales en distintas regiones del país.

Aguilera resaltó que estos resultados evidencian la confianza que la diáspora dominicana deposita en Banreservas, así como el atractivo del mercado inmobiliario nacional, impulsado por la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el crecimiento sostenido del país.

“Seguiremos promoviendo iniciativas que permitan a nuestros dominicanos en el exterior acceder a oportunidades de inversión seguras, fortalecer su patrimonio y mantener vivo su vínculo con la República Dominicana”, agregó.

Durante la feria, Banreservas ofreció condiciones preferenciales con tasas desde 9.50%, financiamiento de hasta el 90% del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años.

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