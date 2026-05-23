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Actualidad en RD y el Mundo, importante feria de Banreservas en España, tiroteo en zona cercana a la Casa Blanca, Trump optimista acuerdo con Irán, enfrentan asaltos en Villa Juana, SD-DN

PERIODICO PRIMICIAS23 de mayo de 2026
2 1 minuto de lectura

 

Una muy importante feria inmobiliaria  del Banco de Reservas en España, el mal comportamiento de muchos motoconchistas violentos en las calles, el ataque de Ucrania a  unidades energéticas de Rusia, un tiroteo  en la cercanía de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos; la evacuación en la zona Norte de la Casa Blanca,  dos personas heridas en el tiroteo,  la acción y respuesta del Servicio Secreto de Estados Unidos, fuertes medidas de seguridad en la Casa Blanca; los aportes  de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el Ebola en el contenido mundial de los medios de comunicación y las redes sociales, dos personas acusadas de  enfrentar una patrulla policial en Higuey, La Altagracia; la Policía Nacional enfrentando los asaltos en Villa Juana y otros sectores de Santo Domingo, el presidente Donald Trump optimista con un acuerdo con Irán, la muerte de una persona en un supuesto intercambio de disparos en Villa Mella, el incremento de los casos de COVID-19,  Juan Taveras Hernández abordando el tema de las redes sociales y el libertinaje digital,  un accidente minero en China, 2.9 millones de hogares registrados  en el SIUBEN, la abundancia de mangos, aguacates y guayaba taiwanesa,  son temas de actualidad en el fin de semana en República Dominicana y el mundo.

 

Pie de foto+

Doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas

 

 

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PERIODICO PRIMICIAS23 de mayo de 2026
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