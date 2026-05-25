Banco Popular siembra 4,000 árboles en San José de las Matas en su segunda jornada de reforestación de 2026

San José de las Matas, Santiago. – Cerca de 150 voluntarios del Banco Popular Dominicano y de la Fundación Popular sembraron 4,000 árboles en terrenos de la comunidad de Jaiquí Picado, en La Cuesta, en colaboración con Plan Sierra, en lo que constituyó la segunda jornada de reforestación que la organización financiera realiza este 2026, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medioambiente.

Las plantas sembradas, una vez alcancen su etapa adulta, contribuirán al aumento de la cobertura boscosa de la Sierra en 97.2 tareas, favoreciendo la preservación de la subcuenca del río Ámina y a la microcuenca de Sui, afluentes esenciales para los recursos hídricos de la región Norte del país.

Anualmente, una vez se desarrollen, estos árboles podrán capturar más de 1,280 toneladas de CO₂, retener 480,000 kilogramos de suelo y almacenar hasta 12 millones de litros de agua. En esta ocasión, se sembraron 15 especies maderables y de protección, entre las que destacan la caoba criolla (Swietenia mahagoni), el cedro (Cedrela odorata), el roble (Catalpa longissima), la cabirma (Guarea guidonia), el samán (Samanea saman) y la cigua prieta (Licaria triandra).

Con esta jornada, el Voluntariado Popular del Banco Popular acumula más de 1,300,000 plantas sembradas desde el inicio del programa de jornadas de reforestación en el año 2000, una cifra que da cuenta de un compromiso sostenido y profundo con la recuperación de los ecosistemas dominicanos.

El Banco Popular agradeció a Plan Sierra por la coordinación técnica de la jornada, valorando el propósito compartido con la organización financiera de cuidar las cuencas que dan vida a una República Dominicana. También dio las gracias al señor Modesto Infante por haber facilitado los terrenos de su finca, contribuyendo así a un futuro más verde y sostenible.

Una alianza por un futuro sostenible

“En el Banco Popular creemos firmemente que el desarrollo y la sostenibilidad deben avanzar de la mano. Por eso impulsamos iniciativas que nos permiten generar impacto positivo, promover una cultura de participación y contribuir al bienestar ambiental del país”, señaló el señor Jorge Jana, vicepresidente del Área de Negocios Zona Norte del Banco Popular Dominicano, quien presidió la jornada.

En representación de Plan Sierra, su vicepresidenta ejecutiva, la señora Inmaculada Adames, agradeció el respaldo sostenido del Banco Popular a las jornadas de reforestación, e indicó que, “el Banco Popular, desde 1979, ha sido un pilar para lograr que Plan Sierra, como parte de su labor, haya aumentado al 62% de su cobertura boscosa. Un socio sostenible en el tiempo, colaborando siempre a sembrar agua, sembrar vida”.

Capacitación de voluntarios

Como parte del proceso formativo previo a la actividad, los voluntarios participaron en una charla impartida por el señor William Guzmán, director de Ordenamiento Ecológico y Social de Plan Sierra, en la que se compartieron los conocimientos técnicos sobre prácticas responsables de reforestación y el impacto ambiental de este tipo de iniciativas.

Durante la siembra, la explicación técnica sobre las especies y el manejo del terreno estuvo a cargo de la señora Loranny Santos, encargada de Macrounidad Forestal de Plan Sierra, quien orientó a los voluntarios sobre el aporte de cada planta a la recuperación del ecosistema.

Para garantizar el éxito de la reforestación, el Plan Sierra utiliza polímeros que se introducen en los hoyos donde se siembran las matas y de este modo se logra aumentar hasta un 80% la sobrevivencia de cada plántula.

En la jornada estuvieron presentes, por parte del Grupo Popular, la señora Mariel Bera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable; el señor Jorge Jana, Vicepresidente Área de Negocios Zona Norte; la señora Ana Amelia Rivera, gerente de la División de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Fundación Popular; Carolina Grimaldi Hernández, gerente de División de Bienestar Organizacional; el señor Leonel Ng, gerente de la División de Sostenibilidad y Banca Responsable; la señora Nathaly Uribe, gerente del Departamento de Banca Responsable; y la señora Laura Partal, gerente de la División de Relaciones Corporativas y Banca Responsable Zona Norte. Por Plan Sierra, acompañaron a la señora Adames el señor William Guzmán y la señora Loranny Santos.

Desde hace más de dos décadas, las jornadas de siembra del Voluntariado Popular forman parte de los aportes del Banco Popular a la conservación del medioambiente, la biodiversidad y los recursos naturales del país, dando respuesta a su visión sostenible y al cumplimiento de los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, suscritos por la institución en 2019.

Vicepresidencia Ejecutiva

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