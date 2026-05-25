Varios dominicanos figuran entre los 46 fallecidos por siniestros en NYC durante 2026

NUEVA YORK.- En lo que va del presente año, han fallecido 46 personas en siniestros en esta ciudad, en los cinco condados, entre ellos cuatro dominicanos a principios de este mes en el Alto Manhattan.

Este fin de semana, murieron cuatro personas y diez resultaron heridas durante tres incendios en Brooklyn, Queens, Staten Island y El Bronx, incrementándose la racha de tragedias similares que vive la Gran Manzana.

El primer fuego fatal se desató en El Bronx este sábado, donde una persona fue declarada muerta y otras dos fueron trasladadas al hospital con heridas, tras un incendio ocurrido en el 226 West de la Avenida Tremont, entre las avenidas Monroe y Anthony.

Otro ocurrió en Queens, dejando a un civil en estado crítico y a cuatro bomberos con lesiones. En el siguiente caso, el fuego se produjo en un edificio de tres plantas, ubicado en el 1693 de la Avenida Nostrand, entre las calles Beverly y Cortelyou, en Flatbush, Brooklyn. Fallecieron un hombre de 65 años y su madre de 86; otras dos mujeres resultaron heridas.

Dos explosiones la tarde de este viernes se produjeron en un astillero en Staten Island, causando la muerte de una persona y 36 heridos, en su mayoría bomberos. Ocurrió en el sector de Mariners Harbor, en la costa norte de Staten Island.

El área alberga varias empresas, entre ellas una compañía tostadora de café y una instalación de auto almacenamiento. El astillero fue propiedad, en el pasado, de la Bethlehem Steel Company, la cual construyó buques para la Marina de EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial.

Ha habido un 60 % más de fuegos mortales en NYC respecto al mismo período del año pasado.

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