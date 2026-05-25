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Movimiento Rebelde invita a conmemorar el 32 aniversario de la desaparición de Narcisazo

Este martes la UASD recuerda su desaparición forzada como una voz valiente de la sociedad que luchaba inalcanzablemente. El MR Exige al Estado dominicano ejecutar sentencia de la ONU

PRIMICIAS DIGITAL25 de mayo de 2026
5 1 minuto de lectura

Santo Domingo.- Al conmemorarse mañana martes 26 de mayor el 32 aniversario de la desaparición física del catedrático Narciso González (Narcisazo), el Movimiento Rebelde exigió al Estado dominicano ejecutar la sentencia de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) que declaró como desaparición forzada por organismos vinculados al gobierno del momento.

El Movimiento Rebelde invitó a la población a asistir  este martes 26, a las 10:00 am; a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al lado del edificio CJ,  a la conmemoración de un nuevo aniversario de la desaparición forzada del profesor y combatiente cultural y revolucionario por las justas causas de los trabajadores dominicanos.

Al mismo tiempo, el MR que preside Juan Hubieres, exigió a la autoridades proseguir las investigaciones para que los responsables del crimen contra el profesor Narciso González sean traducidos a la justicia dominicana y sentenciados a lo que indican las leyes dominicanas.

La organización política sostuvo que en la actualidad 10 civiles y militares, algunos de ellos activos, son los responsables del secuestro y desaparición del catedrático ocurrida el 26 de mayo de 1994.

Se recuerda que, Narcisazo desapareció el 26 de mayo de 1994 a raíz de que publicara un artículo en la revista La Muralla con fuertes críticas y cuestionamientos al extinto presidente Joaquín Balaguer.

Por la no solución del caso, el Estado dominicano fue procesado y condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que dispuso abrir una investigación y perseguir a los responsables.

La CIDH sostiene que hasta que no aparezca el cadáver o se sepa el destino de esa persona, ese delito continúa abierto para la Corte.

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