Dominicanos NY valoran positivamente ejercicio legislativo de Adriano Espaillat

NUEVA YORK.– Dominicanos residentes en el Alto Manhattan valoraron como altamente positivo el desempeño legislativo del congresista dominicano Adriano Espaillat en representación del Distrito 13 de Nueva York.

Sostienen que Espaillat, como legislador sénior, representa con experiencia y dignidad a la comunidad dominicana y latina en el Congreso de los Estados Unidos.

“En el Distrito 13, Espaillat no solo conoce nuestra comunidad: ha vivido su historia, ha recorrido nuestras calles, ha sentido nuestras luchas y ha trabajado durante décadas junto a nuestra gente”, expresaron.

Destacaron que, por esa razón, el pueblo lo convirtió en el primer dominicano elegido asambleísta estatal, senador estatal y congresista federal en territorio estadounidense.

“Hoy más que nunca necesitamos su liderazgo en Washington. Su experiencia, sus relaciones y su posición dentro del Congreso permiten abrir puertas y gestionar recursos fundamentales para nuestras comunidades”, indicaron.

Recordaron además que actualmente ocupa importantes posiciones de liderazgo, entre ellas la presidencia del Caucus Hispando del Congreso, integrado por 43 legisladores, así como funciones clave dentro del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, considerado uno de los comités más influyentes del Congreso.

Los comunitarios señalaron que cuando una comunidad cuenta con un líder con influencia en Washington, se generan mayores oportunidades, inversiones y programas federales en áreas esenciales como vivienda, educación, salud, inmigración y desarrollo económico.

“Espaillat ha demostrado capacidad, madurez y compromiso con nuestra gente. En momentos decisivos para Nueva York y para la comunidad dominicana y latina, necesitamos mantener en el Congreso de los Estados Unidos una voz fuerte, respetada y con experiencia como la suya”, manifestaron.

Entre los firmantes del documento figuran Andrés de los Santos, Juana Rodríguez, Orquídea de Jesús, Manuel Rivera, Elvyn Valiente, Manolo Adames, Stalin Luna, Sucre Contreras, Rodolfo Guzmán, Mélido Álvarez, Ramón Ruiz, Francisco Rojas, Silvia López, Miguel Soriano, Kelvin Sierra, José Luis Madera y Héctor Sambrano, entre otros.

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