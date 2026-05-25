Los Knicks atrapados entre San Antonio y Oklahoma: ¿Contra quién tendrían más posibilidades de ganar el campeonato de la NBA 2026? ¿Qué piensan los principales analistas de la NBA? ¿Por qué algunos creen que San Antonio le conviene más a Nueva York?

José Zabala, creador de contenido

Nueva York.– Los New York Knicks están a las puertas de regresar a unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999 y una pregunta comienza a dominar el debate entre fanáticos, expertos y analistas del baloncesto: ¿Qué rival le conviene más a Nueva York para conquistar el famoso trofeo Larry O’Brien en 2026, los San Antonio Spurs o el Oklahoma City Thunder?

La serie del Oeste está empatada 2-2 luego de la contundente victoria de San Antonio 103-82 sobre Oklahoma, dejando abierta una batalla que ahora se ha convertido en una auténtica guerra deportiva.

¿Qué piensan los principales analistas de la NBA?

Sin mencionar nombres específicos, muchos de los analistas más respetados de la NBA consideran que, estratégicamente, a los Knicks podría convenirles más enfrentar a San Antonio que a Oklahoma City.

La razón principal tiene nombre y apellido colectivo: profundidad y velocidad.

Oklahoma City ha sido considerado durante gran parte de la temporada como el equipo más completo de la NBA. Su defensa agresiva, juventud atlética, transición rápida y capacidad para anotar desde múltiples posiciones convierten al Thunder en un rival extremadamente difícil en una serie larga. Incluso las casas de apuestas continúan colocando al Thunder como favorito para ganar el campeonato 2026.

Muchos expertos entienden que Oklahoma podría representar un problema mayor para los Knicks debido a:

Su profundidad en la banca.

La velocidad de sus jugadores jóvenes.

La presión defensiva constante.

Su transición ofensiva explosiva.

La capacidad de desgastar físicamente a sus rivales.

¿Por qué algunos creen que San Antonio le conviene más a Nueva York?

Aunque los Spurs poseen el talento generacional de Victor Wembanyama, varios analistas consideran que San Antonio depende demasiado emocional y ofensivamente de su súper estrella.

En otras palabras: si los Knicks logran controlar el ritmo del juego y limitar parcialmente a Wembanyama, podrían tener mayores oportunidades de manejar la serie.

Además, San Antonio todavía luce vulnerable en ciertos momentos:

Inconsistencia ofensiva.

Dependencia emocional de Wembanyama.

Menor profundidad que Oklahoma.

Algunos problemas defensivos en transición.

Sin embargo, nadie subestima la experiencia histórica de los Spurs ni el impacto psicológico que tendría volver a enfrentar a Nueva York en unas Finales.

El fantasma de 1999 vuelve a aparecer

Para millones de fanáticos de los Knicks, hablar de San Antonio inevitablemente revive una herida histórica.

En 1999, los Spurs derrotaron a los Knicks 4-1 en las Finales de la NBA, conquistando el primer campeonato de su historia. Aquella serie marcó el final del sueño del legendario equipo liderado por Patrick Ewing, Latrell Sprewell y Allan Houston.

Ese equipo de Nueva York había hecho historia al convertirse en el primer octavo sembrado en llegar a unas Finales de la NBA. Pero del otro lado aparecieron Tim Duncan y David Robinson iniciando la futura dinastía texana.

Ahora, 27 años después, muchos sienten que el destino podría estar preparando una revancha histórica.

Los Knicks viven uno de sus mejores momentos en décadas

Los analistas también coinciden en algo importante: este equipo de Nueva York es muy diferente al de 1999.

Los Knicks 2026 juegan con:

Más velocidad ofensiva.

Mejor tiro exterior.

Mayor profundidad.

Más agresividad defensiva.

Y una mentalidad ganadora que no se veía desde hace décadas.

El equipo neoyorquino suma una impresionante racha ganadora en playoffs y se encuentra a solo una victoria de regresar oficialmente a las Finales de la NBA.

Entonces… ¿qué rival le conviene más a Nueva York?

La mayoría de los análisis actuales apuntan a esto:

Oklahoma City sería el rival más peligroso por su profundidad, juventud y defensa.

San Antonio sería emocionalmente más pesado por la historia de 1999, pero posiblemente más manejable tácticamente para los Knicks.

Sin embargo, en las Finales de la NBA no existen caminos fáciles.

Nueva York simplemente tendrá que prepararse para sobrevivir a cualquiera de los dos monstruos del Oeste.

Porque el famoso trofeo Larry O’Brien nunca se entrega sin sufrimiento.

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