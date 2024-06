Miles millones US$ “no reclamados” en USA; dominicanos pueden figurar entre afectados

NUEVA YORK.- En los Estados Unidos hay miles de millones de dólares en efectivos “no reclamados” por parte de sus propietarios, ya sea un cheque no cobrado de un empleador o proveedor de seguros, o dinero que alguna vez perteneció a un miembro de la familia que falleció.

Asimismo, también puede provenir de acciones, bonos, fondos mutuos, cheques de viajero, certificados de depósito o ingresos de pólizas de seguros de vida.

Este dinero «no reclamados» pasa a una cuenta que ha permanecido inactiva durante cierto tiempo. El proceso es más complejo si reclamas dinero en nombre de un hijo o un familiar fallecido.

Entre los afectados, con los más de tres mil millones de dólares “no reclamados” pueden figurar cientos de dominicanos que han trabajado en el territorio estadounidense.

Una de cada siete personas tiene dinero en efectivo no reclamado en manos del gobierno de USA, según la Asociación Nacional de Administradores de Propiedades No Reclamadas (NAUPA), entidad con sede en Washington DC, que ayuda las personas a reclamar propiedades no reclamadas.