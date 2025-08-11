MICM presenta el Pacto por la Agroindustria con miras a la formulación de la Primera Estrategia Nacional de Fomento a la agroindustria

Santo Domingo, DN El Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, MICM lanzó el Pacto por la Agroindustria, una iniciativa conjunta entre distintos actores nacionales e internacionales para la formulación de la Primera Estrategia Nacional de Fomento a la Agroindustria (ENFA), con el propósito de fortalecer y dinamizar la agroindustria, en consonancia con la Política Industrial Dominicana 4.0.

EL Pacto por la Agroindustria tiene como objetivo sentar las bases para un trabajo conjunto liderado por el MICM, en colaboración con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El ministro Víctor Bisonó, aseguró que la iniciativa responde a una visión de Estado, promovida por el presidente Luis Abinader, centrada en dinamizar sectores productivos estratégicos con alto impacto en el desarrollo económico, la generación de empleos de calidad y el bienestar de las comunidades rurales.

Como ejemplo mencionó el Aula Agroindustrial MICM–JAD, una iniciativa que ya ha impactado a más de 1,500 personas en cinco provincias del país, a través de los programas Smart Agro y Fomento a la Asociatividad y la Buena Gobernanza de Organizaciones agrícolas, donde los participantes reciben formación gratuita y de calidad en áreas como tecnologías aplicadas, economía circular y desarrollo cooperativo. Además, destacó el impulso técnico y financiero del MICM para concretar la primera certificación en Denominación de Origen (DO) para el aguacate Oro Verde de Cambita, San Cristóbal, primera “DO” en su tipo en toda Latinoamérica y el Caribe para el rubro aguacate, hito que fortalece la identidad territorial, la competitividad internacional y la proyección de la agroindustria dominicana en mercados de alto valor.

“La ENFA es vista como una iniciativa que se alinea con la Política Industrial Dominicana 4.0 y el Plan META 2036, y su construcción se basa en un proceso inclusivo donde se recogen las experiencias y propuestas de quienes conocen de cerca el campo”, sostuvo.

Bisonó agradeció a los aliados estratégicos por su determinación y compromiso, al tiempo que reconoció el trabajo del Viceministerio de Fomento a la Agroindustria, por coordinar el proceso, concretado con el lanzamiento del Pacto.

«Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de una agroindustria más fuerte, competitiva, sostenible e inclusiva. Estamos construyendo una hoja de ruta que nace del consenso y que aspira a convertirse en una política de Estado», concluyó.

En ese espacio Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), mostró su convencimiento de que la agroindustria dominicana se fortalece con el pacto, que afianza el encadenamiento entre el agro y la industria, como eslabón fundamental del desarrollo sostenible del país.

“A todos ustedes bienvenidos a este pacto por la agroindustria, en que dejamos abierto el proceso de formulación de la Primera Estrategia Nacional de Fomento a la Agroindustria en el país”. Sostuvo.

Articulación de la iniciativa

El viceministro de Fomento a la Agroindustria Joaquín Antonio González Gautreaux, explicó que el pacto tiene su origen en la participación del MICM en el Foro Mundial de la Alimentación 2024, celebrado en la ciudad de Roma, Italia, un encuentro internacional organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, aliado clave del Ministerio y organismo que articuló decenas de encuentros multilaterales con distintos bancos de desarrollo para posible hacer su realización y elaboración.

El proceso inclusión reuniones con ejecutivos del Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE), atendiendo a instrucciones del ministro Víctor Bisonó, interesado en la búsqueda de mejoras para el sistema agroalimentario y que derivó en apoyo técnico y financiero para concretar el pacto.

Actores claves

El evento, celebrado en la sede de la AIRD, reunió a representantes de los sectores público, privado, gremios, cooperativas y organismos internacionales para iniciar un proceso de trabajo participativo y colaborativo, donde se destaca el apoyo de un equipo de expertos de México, encabezado por el Sr. Jose Luis Solleiro, PHD por la Universidad de Viena e investigador en sistemas agroalimentarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien explicó los avances de los trabajos, encadenados con innovación, sostenibilidad y competitividad, en procura. de generar valor agregado a la producción nacional.