Medidas económicas han sido rechazadas por opositores RD

SANTO DOMINGO.– La aprobación por el Senado de la República Dominicana del proyecto de «Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Tributaria y Mitigación de la Crisis Internacional» sometido por el Poder Ejecutivo, se ha producido este miércoles a pesar de que todos los partidos de oposición del país se han opuesto rotundamente a esta pieza.

Los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) sostienen que las disposiciones de este proyecto perjudicarían a la clase media y frenarían el crecimiento económico del país. Han coincidido al señalar que la iniciativa, aunque presentada bajo un esquema de modernización y eficiencia fiscal, tendría efectos equivalentes a una reforma tributaria, con nuevas cargas para la población y el sector productivo.

FUERZA DEL PUEBLO

El partido FP, que encabeza el expresidente Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012), ha alegado que en la práctica este proyecto implica la introducción de nuevos impuestos bajo otra denominación. A su juicio, la población dominicana no está en condiciones de asumir mayores presiones tributarias debido al incremento del costo de la vida y al impacto de la inflación.

Ha indicado que la propuesta gubernamental intenta presentarse como una medida de simplificación fiscal, cuando en realidad tendría efectos similares a una reforma tributaria tradicional.

PLD

El PLD, cuyo principal dirigente es el expresidente Danilo Medina (2012-2016 y 2016-2020) rechaza la pieza legislativa por entender que introduce nuevos sacrificios tributarios sin garantías de transparencia ni una mejora comprobable de la eficiencia del gasto público.

La organización cuestiona el crecimiento del gasto corriente en los últimos años y señala que, antes de plantear nuevas cargas impositivas, el Gobierno debió explicar el aumento de este indicador, que —según sus cifras— pasó de 14.1 % del producto interno bruto (PIB) en 2019 a 16.5 % en 2025.

PRD

El PRD, lidereado por el excanciller de la Repúiblica Miguel Vargas Maldonado, han advertido que las s medidas propuestas representarían una carga adicional para la ciudadanía y afectarían especialmente a los sectores más vulnerables. Ha opinado que cualquier iniciativa de carácter fiscal debe ser consensuada con los distintos sectores sociales y económicos, a fin de evitar impactos negativos en el costo de la vida y la estabilidad financiera de las familias dominicanas.

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