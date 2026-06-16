Magín Díaz: “Más del 90% de la recaudación estimada provendrá del 1% más rico de la población”

El ministro de Hacienda y Economía afirmó que el proyecto anticrisis no toca el ITBIS, no afecta a la clase media ni a las mipymes, y busca preservar la estabilidad económica ante el actual contexto internacional.

Santo Domingo. – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este martes que más del 90 % de la recaudación estimada en el Proyecto de Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional provendrá del 1 % más rico de la población.

Díaz sostuvo que la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional fue diseñada con criterios de equidad, responsabilidad fiscal y protección social, con el objetivo de preservar la estabilidad económica del país sin cargar a los sectores de clase media, a las micro, pequeñas y medianas empresas ni a la población vulnerable.

“El 90 % de la recaudación estimada, que se ubica entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones, provendrá del 1 % más rico de la población”, explicó el funcionario, al señalar que esa composición evidencia que el proyecto no traslada el peso fiscal hacia los sectores medios ni vulnerables.

Durante un encuentro con los legisladores que integran la comisión bicameral que estudia la iniciativa, Díaz explicó en detalle el alcance de las medidas propuestas y ponderó el trabajo técnico realizado para formular una propuesta “razonable y equitativa”.

“Venimos al Congreso con una propuesta seria, bien pensada y factible en el contexto actual. Lo importante es preservar tres principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

Ese es nuestro compromiso y pedimos a la sociedad que sea parte, porque la estabilidad económica nos beneficia a todos”, expresó ante los congresistas.

El ministro enfatizó que el proyecto no contempla tocar el ITBIS ni afectar a las mipymes. Indicó que las medidas procuran fortalecer la capacidad del Estado para contener el déficit fiscal, sostener los subsidios y proteger a la población frente a los efectos del actual contexto internacional.

Otro eje central de su intervención fue la transparencia en el uso de los recursos. Díaz adelantó que el Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un mecanismo de rendición de cuentas que permita a la ciudadanía conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los fondos recaudados.

“El Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados”, puntualizó.