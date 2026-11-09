Licey remonta al Escogido y asalta el primer lugar

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Albert Abreu se convirtió en el primer lanzador del torneo en completar cinco entradas en cada una de sus primeras tres salidas, mientras que la ofensiva lo respaldó con un rally de cuatro carreras en el cuarto episodio para guiar a los Tigres del Licey a una victoria 5-4 sobre los Leones del Escogido, resultado que les permitió asaltar el primer lugar de la tabla de posiciones.

Abreu lanzó cinco entradas de tres hits, dos carreras, tres boletos y cinco ponches para conseguir su primera victoria de la temporada. Los melenudos anotaron primero al fabricar dos carreras en la parte baja del tercer episodio. Sin embargo, los bengaleses respondieron inmediatamente en la parte alta del cuarto, mientras que el relevo azul contuvo la ofensiva rival para concretar la victoria número 11 de la temporada.

Los Tigres han ganado los tres partidos en los que se han enfrentado a los Leones. Ambos equipos ahora están empatados en récord, pero los azules asumen el primer lugar gracias a su superioridad en la serie particular.

Abreu (1-0, 1.80) fue el lanzador ganador. La derrota recayó sobre Kenny Hernández (2-1, 20.25), quien permitió dos carreras y dos hits en dos tercios de entrada. Wander Suero (0-0, 0.00) logró el salvamento por segunda noche consecutiva.

Resumen de carreras

Jonathan Guzmán negoció un boleto con un out en la tercera entrada y Vidal Bruján conectó su cuarto doble de la temporada. Erik González se embasó mediante una jugada de selección, en la que Guzmán llegó safe al plato. Posteriormente, José Marmolejos produjo a Bruján con un elevado de sacrificio al jardín izquierdo para establecer el marcador 2-0.

Jesús Made inició la cuarta entrada con un boleto y Ronny Mauricio conectó un imparable. Con corredores en segunda y tercera, Cristhian Adames conectó un elevado de sacrificio que impulsó a Made. Con dos outs, Estevan Florial recibió un boleto y Bryan Lavastida conectó un elevado profundo que picó de hit cerca de la raya, en terreno corto del jardín izquierdo, remolcando a Mauricio y Florial para voltear el marcador. Lavastida se robó la segunda base y anotó con un sencillo de Ángel Ortiz, que completó el rally de cuatro carreras.

En la parte alta del sexto episodio, los azules sumaron una más. Sergio Alcántara conectó un doble, se estafó la tercera base y anotó con un sencillo de Ángel Ortiz para colocar el juego 5-2.

Los melenudos atacaron el relevo azul con dos carreras en la sexta entrada. Ramón Laureano se embasó por error, Junior Lake conectó un sencillo y un boleto a Yamaico Navarro llenó las bases. Michael de la Cruz conectó un imparable por el medio del terreno que remolcó a Laureano y Lake.

Jugadores más destacados

Ángel Ortiz bateó de 4-2, con dos carreras remolcadas; Bryan Lavastida, de 4-1, con una anotada y dos impulsadas; y Cristhian Adames, de 2-1, con una producida y un boleto.

Por los Leones, Vidal Bruján bateó de 3-3 con dos boletos y una anotada, mientras que Michael de la Cruz se fue de 4-1, con dos carreras remolcadas.

Los Tigres del Licey volverán al terreno este lunes, cuando reciban la visita de las Águilas Cibaeñas, a partir de las cinco de la tarde, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

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