DEA registra más de 900 tiendas marihuana en USA; existen varias en el Alto Manhattan

NUEVA YORK.- La Administración para el Control de Drogas (DEA), agencia federal de Estados Unidos, emitió recientemente registros para más de 900 dispensarios de marihuana medicinal en los estados de Alabama, Florida, Mississippi, Dakota del Sur, Texas y Virginia, informó el Departamento de Justicia.

El cannabis se comercializa principalmente para dos tipos de uso: medicinal y recreativo. El medicinal se orienta a obtener beneficios terapéuticos y, según la formulación, a minimizar los efectos psicoactivos.

El recreativo se consume principalmente por motivos de ocio, relajación o disfrute personal. Algunas variedades presentan un alto contenido de THC, el principal componente responsable de sus efectos psicoactivos.

Cerca de otros 7,000 dispensarios, fabricantes y distribuidores de cannabis en todo el territorio estadounidense también han solicitado el registro, según la lista de la DEA.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, manifestó que la distribución regulada de cannabis para uso médico desde esos establecimientos “ayudará a garantizar un acceso más amplio al tratamiento del dolor crónico y permitirá una investigación más específica y rigurosa sobre la seguridad y eficacia de la marihuana”.

Muchos estados han integrado sus industrias de marihuana recreativa y medicinal. Dos docenas de estados, además de Washington, D. C., han autorizado el uso recreativo de la marihuana para adultos.

Cuarenta cuentan con sistemas de marihuana medicinal y otros ocho permiten cannabis con bajo contenido de THC o aceite de CBD para uso médico. Solo Idaho y Kansas prohíben la marihuana por completo.

En los vecindarios dominicanos de Inwood y Washington Heights, en el Alto Manhattan, operan varias tiendas con licencia para vender marihuana de uso recreativo.

Entre estos establecimientos figuran Happy Munkey, ubicado en el 151 de la calle Dyckman, junto a la avenida Sherman; Buzzwick Inwood, en el 4930 de Broadway, junto a la calle 207; y Sparkboro, en el 704 oeste de la calle 177, entre la avenida Fort Washington y Broadway.

También se encuentran Broadway Strains, en el 3858 de Broadway, junto a la calle 161; Mello Tymes, en el 1597 de la avenida St. Nicholas; y Unlimited Cannabis, en el 4441 de Broadway, entre la calle 193 y la avenida Fairview. En algunas de las tiendas se ofrece servicio a domicilio.

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