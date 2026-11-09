Rebeldía política sin causa: el resentimiento como amenaza institucional

Lic. Luis M. Ruiz Pou

Con este símil, veremos como los politicos que manifiesta rebledía y resentimientos sin causas, carecen de una meta objetiva o una agenda política concreta. El político que desarrolla estas condiciones, su tendencia es a convertirse en un dictador.

Rebeldía sin agenda

Cuando un político manifiesta rebeldía sin causa objetiva, carece de meta concreta y de proyecto de nación. Esa actitud, más que oposición legítima, se convierte en un gesto defensivo, un grito existencial frente al vacío político interior. El resentimiento sustituye la propuesta, y la inconformidad se transforma en espectáculo.

El gobernante resentido

En América Latina, se observan líderes cuyo accionar refleja resentimientos políticos: siempre enojados, culpando a terceros de sus propios errores, reaccionando con ofensa ante cualquier crítica. Esa rebeldía no busca transformar, sino exhibir alienación. Cambiar leyes para llamar la atención o despreciar instituciones públicas se convierte en un ejercicio de poder simbólico, más cercano al capricho que a la gobernabilidad.

La raíz existencial del resentimiento

La falta de identidad política propia lleva a cuestionar el orden establecido no por convicción, sino por necesidad de diferenciarse. Se resiste a la autoridad no porque exista una alternativa, sino porque las normas se perciben como hipócritas o asfixiantes. El resentimiento, entonces, no es causa externa, sino necesidad interna de control frente al caos personal.

Consecuencias en la gestión

El resentimiento político se traduce en derrotas acumuladas, errores reprimidos y relaciones rotas con aliados. La rebeldía sin causa erosiona la confianza, debilita la cooperación y convierte la política en un campo de batalla personal. Evaluar la actitud gerencial de quienes ocupan cargos de dirección es indispensable para identificar si gobiernan desde la razón institucional o desde la herida emocional.

Ejemplos históricos

La historia ofrece lecciones claras: Robespierre en la Revolución Francesa: su resentimiento contra la aristocracia y su rebeldía sin proyecto económico sólido derivaron en el Terror, donde la política se convirtió en instrumento de venganza más que de construcción republicana.

Juan Domingo Perón en sus últimos años: aunque inicialmente tuvo una agenda social definida, su retorno al poder mostró un liderazgo marcado por resentimientos acumulados, enfrentamientos con opositores y una institucionalidad debilitada.

Fidel Castro en Cuba: su rebeldía contra el orden establecido se transformó en un proyecto revolucionario, pero con el tiempo derivó en un sistema rígido, donde la crítica era percibida como ofensa personal y la institucionalidad quedó subordinada al resentimiento ideológico.

Nicolás Maduro en Venezuela: ejemplo contemporáneo de cómo la rebeldía expresiva, sin causa objetiva, se traduce en confrontación permanente, debilitamiento institucional y aislamiento internacional.

Consecuencias en la gestión

El resentimiento político se traduce en derrotas acumuladas, errores reprimidos y relaciones rotas con aliados. La rebeldía sin causa erosiona la confianza, debilita la cooperación y convierte la política en un campo de batalla personal. Evaluar la actitud gerencial de quienes ocupan cargos de dirección es indispensable para identificar si gobiernan desde la razón institucional o desde la herida emocional.

Finalmente

Un gobernante que actúa desde el resentimiento no construye Estado, lo destruye. La rebeldía política sin causa es el preludio del autoritarismo: un liderazgo que, al carecer de agenda, se refugia en la imposición. América Latina debe estar alerta: permitir que el resentimiento se convierta en política de Estado es abrir la puerta a la dictadura disfrazada de inconformidad.

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