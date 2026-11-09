Bodegueros NYC celebrarán su tradicional Gala próximo sábado 21

NUEVA YORK.- La Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), que preside Radhamés Rodríguez, celebrará su tradicional «Gala», dedicada a Productos Goya, el próximo sábado 21 en los salones de “Maestro Catering”, ubicado en el 1703 de Bronxdale, en El Bronx, desde las 6:00 P.M. a 1:00 a.m.

Será la «Séptima Gala», dedicada a destacar el sacrificio, dedicación y servicio de los miles de bodegueros(as) que trabajan día a día por sus comunidades.

UBA representa a bodegueros y pequeños comerciantes, defendiendo sus derechos y promoviendo iniciativas para el bienestar de sus negocios y de las comunidades a las que sirven.

Rodríguez expresó que UBA está compuesta por más de 14 mil miembros y otorgará tres reconocimientos especiales, a Viviana Vargas, Miguel Santiago, y Santo Orlando de Jesús, cuya trayectoria ejemplar representa los valores de unidad, resiliencia y espíritu comunitario que distinguen a nuestra familia trabajadora.

Serán homenajeados con un abrazo fraternal que simboliza la hermandad que caracteriza siempre a este sector.

«Cada una de nuestras bodegas cuenta una historia de esfuerzo y compromiso, porque encarnan lo mejor para nuestras comunidades», expresó Rodríguez.

La noche contará con la presencia de oficiales electos, líderes comunitarios y representantes de diversas organizaciones, quienes acompañarán a los bodegueros y reafirmarán su compromiso de seguir trabajando juntos por la seguridad, estabilidad económica y el fortalecimiento del comercio local.

Habrá un bufete, bebidas alcohólicas y gaseosas variadas. Será amenizada por el merenguero Fernadito Villalona y el DJ Aneurys. Para más información: Rosa Ayala al 929-300-3180. E-mail = unitebodega.uba@gmailcom

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