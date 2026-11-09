Consideran favorable JCE ofrezca garantías a envejecientes obtener la nueva cédula

NUEVA YORK.- Votantes dominicanos en esta ciudad califican de favorable la medida de la Junta Central Electoral (JCE) de ofrecer facilidades a los dominicanos de 60 años o más de edad para obtener la nueva cédula de identidad y electoral.

En un documento, destacan la aprobación de un protocolo para el registro extraordinario, la digitalización o reconstrucción de los nacimientos de personas de esas edades que poseen la vieja cédula y cuyos registros de nacimiento no aparecen en los archivos, están deteriorados o nunca fueron instrumentados.

Explican, que la propia “Junta”, establece que este mecanismo permitirá localizar, digitalizar, reconstruir o declarar sus nacimientos, y reconoce que la medida responde a una realidad histórica: antes de 1992, porque muchas personas obtuvieron su cédula sin que fuera obligatorio presentar un acta de nacimiento.

Con el paso del tiempo, algunos de esos registros no han podido localizarse, se encuentran deteriorados o nunca fueron instrumentados, como indica el organismo electoral.

Los firmantes consideran acertado que la JCE haya establecido este mecanismo para reconstruir o registrar los nacimientos de estas personas, aprovechando la información documental y biométrica disponible en los sistemas institucionales del organismo, en el marco de la Ley núm. 4-23.

Explican que esta ley regula el Sistema Nacional de Registro del Estado Civil y los servicios ciudadanos relativos a los actos del estado civil, como nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones, así como asuntos de nacionalidad.

Añaden que el organismo electoral la utiliza como fundamento para implementar mecanismos de regularización y saneamiento de registros.

Asimismo, expresan su confianza en que decenas de miles de dominicanos que se encuentran en esas condiciones, tanto en el país como en el exterior, podrán votar en las próximas elecciones de 2028, lo que contribuirá al fortalecimiento del sistema democrático dominicano.

Entre los firmantes figuran el autor de esta crónica, Manuel Almonte, Wilfredo Báez, Pedro Lluberes, Elvyra Martínez, Claudia de Marmolejos, Miguelina de los Santos, Santiago Sierra, Ernesto Valiente, Danilo López, Juan Fco. Sambrano, Hugo Rivera, Jesús Rodríguez, Isaac Guzmán, Rodolfo Alba, Juan de Dios Contreras, Ana Sánchez y Luis Córdova, entre otros.

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