Luis Reyes acusa al gobierno de mala gerencia económica y uso ineficiente del gasto público

Santo Domingo. El economista y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Reyes Santos, arremetió contra la actual administración del presidente Luis Abinader, acusándola de una gestión económica fallida caracterizada por un uso ineficiente de los recursos públicos, una creciente nómina estatal y una baja ejecución de la inversión pública, en medio de una marcada desaceleración del crecimiento económico nacional.

Durante su participación en el programa Propuesta de la Noche, transmitido por Teleimpacto, conducido por el periodista Manuel Jiménez, Reyes cuestionó el argumento del mandatario que atribuye la desaceleración económica a factores externos.

“Eso no es cierto. Es una visión simplista y equivocada. Hay causas internas, estructurales, que tienen que ver directamente con decisiones políticas y económicas mal tomadas”, afirmó.

Reyes explicó que desde la segunda mitad del 2024 la economía dominicana comenzó a mostrar signos claros de estancamiento, y aunque reconoció que el entorno internacional ha sido desfavorable, insistió en que las políticas monetarias y fiscales aplicadas por el gobierno han sido inefectivas.

“El Banco Central ha inyectado más de 64 mil millones de pesos al sistema financiero, pero la tasa de interés interbancaria sigue entre 12 % y 13 %, lo que impide que el crédito llegue de manera efectiva a los sectores productivos y al consumo”, subrayó.

El también exdirector de Presupuesto denunció que el consumo interno, motor principal del crecimiento del PIB, ha sido severamente afectado, especialmente por el endeudamiento de la clase media.

“Las deudas con tarjetas de crédito han crecido más de RD$100 mil millones en los últimos cinco años, con tasas de interés que oscilan entre un 47 % y un 60 %. Es una carga insostenible para las familias dominicanas”, advirtió.

Sobre la política fiscal, Reyes criticó que el presupuesto para 2025 fue diseñado con un gasto primario restrictivo, limitado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que —a su juicio— limita gravemente la capacidad del Estado para impulsar el crecimiento económico.

“Si el gasto primario no crece más allá de la inflación más tres puntos, el espacio fiscal es muy reducido. Y si a eso se suma una baja inversión pública, entonces no hay cómo reactivar la economía”, explicó.

Reyes fue enfático al señalar que la inversión pública, históricamente un motor clave de dinamismo económico, no solo ha sido baja en los últimos años, sino que además su ejecución ha sido ineficiente.

“Al cierre del primer semestre de este año, apenas se había ejecutado el 22 % de la partida asignada a proyectos nuevos. Es inaceptable”, afirmó.

También rechazó las declaraciones del presidente Abinader sobre que la inversión pública en su gestión ha sido similar a la del gobierno de Danilo Medina. “Eso no es verdad. ¿Dónde están las obras? Que mencionen cinco obras importantes construidas por este gobierno. Si el gasto fue similar, entonces lo que demuestra es que Medina hizo más con los mismos recursos”, dijo.

Luis Reyes también denunció un incremento desmedido de la nómina pública, que según sus datos, aumentó en más de RD$130 mil millones entre diciembre de 2020 y el presente. A eso se suman gastos crecientes en subsidios y pensiones, junto con intereses de la deuda, que según él, comprometen hasta el 45 % del presupuesto.

Respecto a la prometida reforma fiscal, Reyes lamentó la falta de claridad del gobierno. Aunque se ha mencionado en múltiples ocasiones, no hay señales concretas de su planificación. “El Estado necesita redefinir su rol y establecer un pacto fiscal serio, no solo ajustes parciales que no resuelven el problema estructural”, enfatizó.

Finalmente, cuestionó la proyección oficial de crecimiento económico de un 3.5 % para 2025. “Esa meta es poco realista. La economía dominicana cerrará probablemente por debajo del 3 %, si la tendencia actual se mantiene. Estamos prácticamente en caída libre”, concluyó.

Reyes advirtió que, sin un cambio profundo en el manejo de las finanzas públicas, el país enfrentará mayores dificultades para sostener su desarrollo y responder a las demandas sociales, en especial en un contexto donde las herramientas de política económica parecen agotadas o mal orientadas.