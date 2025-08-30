Luis Pérez es el nuevo presidente del Colegio Dominicano de Periodistas

El catedrático y periodista Luis Pérez, candidato de un sector del Movimiento Marcelino Vega (MMV), resultó electo presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) para el período 2025-2027, en las elecciones celebradas este viernes y cuyo escrutinio concluyó pasada la medianoche.

En los comicios para el Comité Ejecutivo Nacional votaron 1,301 periodistas. Junto a Pérez integran el nuevo CEN: Félix Parra (vicepresidente), Cándida Acosta (tesorera), Fabián Suero (secretario de Educación), Gregorio Pichardo (Organización), Santo Castro (Relaciones Públicas) y Cándida Ortega (comisaria).

En el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) triunfó Gabriel Cruz, de la Plancha 1, con 462 votos, seguido de Siddy Roque (400) y Luis García (254).

En el Tribunal Disciplinario (TI) también se impuso la Plancha 1, con Yudelki Guerrero a la cabeza, al obtener 503 sufragios frente a Teófilo Bonilla (400) y Rafael Peralta Romero (226).

En el Distrito Nacional, Wilder Páez logró la reelección como secretario general, en una de las contiendas más reñidas del proceso.

Las votaciones se llevaron a cabo con normalidad en todas las seccionales del país, así como en Puerto Rico, Nueva York, Orlando y Miami.

El conteo finalizó alrededor de las 2:00 de la madrugada, según informó el presidente de la Comisión Nacional Electoral (CNE), Manuel Quiterio Cedeño, quien destacó el orden y el entusiasmo mostrados por los participantes.

Uno de los hechos más comentados fue el ascenso del joven periodista Gustavo Guzmán, quien pasó de ser casi un desconocido a lograr amplio respaldo en distintas seccionales, incluyendo un triunfo completo en La Romana.

El actual presidente del CDP, Aurelio Henríquez, inicialmente había decidido no continuar, pero terminó inscribiéndose para salvar la plancha que encabezaba José Altagracia Guzmán Beato, inhabilitado por la CNE.

Luis Pérez, además de su labor periodística, es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde dirige el Departamento de Relaciones Públicas. Su ascenso a la presidencia del gremio fue respaldado por veteranos dirigentes como Olivo de León, Mercedes Castillo y Chino Bujosa.