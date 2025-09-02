- Publicidad -
Nacionales

Luis “El Gallo” respalda política migratoria, y pide siga deportación de indocumentados

PRIMICIAS DIGITAL2 de septiembre de 2025
2 1 minuto de lectura

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, dio hoy su respaldo a la política  migratoria del gobierno y pidió que siga la deportación de indocumentados.

Señaló que la República Dominicana está ejerciendo su derecho soberano de permitir en su territorio a extranjeros documentados, y que respeten nuestras leyes.

Todos los deportados carecían de residencia legal en la República Dominicana, y hasta se desconocían sus nombres, por lo que tampoco se pueden tolerar los indocumentados.

Dijo que la cifra oficial es de qué en lo que va de año se deportaron 250 mil indocumentados, en su mayoría haitianos. El país no puede echar sobre sus hombros la pesada carga de los indocumentados, por lo que las deportaciones tienen que seguir.

Lamentó que organismos internacionales quieran  forzar a  nuestro país a permitir la estadía en territorio nacional de miles de haitianos indocumentados. Rechazó esas presiones de las  Naciones Unidas y de  la Organización de Estados Americanos.

También presionan al país para que varíe la política migratoria los Estados Unidos, Francia y Canadá, que implementan brutales medidas de deportación de sus indocumentados, y quieren bajarnos líneas a nosotros.

También rechazó las presiones que se hacen para que los hijos de indocumentados sean considerados como dominicanos y no se les deporte.

Es la Constitución nacional la que señala con claridad que los hijos de indocumentados e ilegales mantienen el estatus de sus padres, por lo que son haitianos y no dominicanos, agregó.

Hizo un llamado a los organismos internacionales para que vayan a resolver los problemas internos de Haití, y no quieran meter a la República Dominicana en un conflicto que no es de  su competencia.

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL2 de septiembre de 2025
2 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Ministerio Público logra acuerdo de más de RD$3,000 millones en caso contra Maxy Montilla y sus empresas en el marco de la Operación Antipulpo

2 de septiembre de 2025

Cámara de Diputados reconocerá al músico Juan Valdez y al compositor Mario Díaz

2 de septiembre de 2025

AUTORIDADES ATRAPAN CARGAMENTO DE 448 PAQUETES PRESUMIBLEMENTE COCAÍNA

2 de septiembre de 2025

Cámara de Diputados aprueba resolución que recomienda al Presidente crear organismo de persecución de los delitos migratorios

2 de septiembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!