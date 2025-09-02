Luis “El Gallo” respalda política migratoria, y pide siga deportación de indocumentados

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, dio hoy su respaldo a la política migratoria del gobierno y pidió que siga la deportación de indocumentados.

Señaló que la República Dominicana está ejerciendo su derecho soberano de permitir en su territorio a extranjeros documentados, y que respeten nuestras leyes.

Todos los deportados carecían de residencia legal en la República Dominicana, y hasta se desconocían sus nombres, por lo que tampoco se pueden tolerar los indocumentados.

Dijo que la cifra oficial es de qué en lo que va de año se deportaron 250 mil indocumentados, en su mayoría haitianos. El país no puede echar sobre sus hombros la pesada carga de los indocumentados, por lo que las deportaciones tienen que seguir.

Lamentó que organismos internacionales quieran forzar a nuestro país a permitir la estadía en territorio nacional de miles de haitianos indocumentados. Rechazó esas presiones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

También presionan al país para que varíe la política migratoria los Estados Unidos, Francia y Canadá, que implementan brutales medidas de deportación de sus indocumentados, y quieren bajarnos líneas a nosotros.

También rechazó las presiones que se hacen para que los hijos de indocumentados sean considerados como dominicanos y no se les deporte.

Es la Constitución nacional la que señala con claridad que los hijos de indocumentados e ilegales mantienen el estatus de sus padres, por lo que son haitianos y no dominicanos, agregó.

Hizo un llamado a los organismos internacionales para que vayan a resolver los problemas internos de Haití, y no quieran meter a la República Dominicana en un conflicto que no es de su competencia.