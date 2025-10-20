Luis “El Gallo” rechaza y combate presiones migratorias de la ONU y sus organismos

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, dijo hoy que rechaza y combate las presiones de organismos internacionales para que se suspendan las deportaciones de indocumentados haitianos.

Aseveró que también rechaza la intención de esos organismos, dependientes de la Organización de las Naciones Unidas, para que se entreguen cuotas temporales de trabajo, para que los indocumentados laboren en la agricultura y la construcción.

Apuntó que es una vieja presión de las Naciones Unidas tratar de meter a los dominicanos en el problema interno haitiano, al tiempo que aboga para que los indocumentados adquieran permisos legales.

Añadió que la República Dominicana tiene sus reglas migratorias y no las puede cambiar ni de capricho ni por presiones, y eso lo deben saber los organismos internacionales.

Recordó los enfrentamientos que tuvo la UDC con la política injerencista del Comité para los Refugiados, el ACNUR, que quiso implantar en el país una política inaceptable de presiones para favorecer a los haitianos.

En esa ocasión declaramos persona no grata a Alvaro Vargas Llosa, que era el representante del ACNUR en el país, y se detuvieron los intentos de reconocer a indocumentados, en abierto desafío de los reglamentos nacionales.

Indicó que también hay presiones de organismos de las Naciones Unidas para que se reconozca como dominicano a todo hijo de haitiano ilegal nacido en la República Dominicana.

Señaló que la Constitución dominicana es bastante clara y precisa cuando señala que los hijos de padres indocumentados son ilegales y no pueden ser considerados dominicanos.

Ya en el pasado representantes de estos organismos y un grupo de sacerdotes trató de burlar a la Constitución, pero lo combatimos de frente, y ganamos la partida.

Ahora resurgen las presiones en medio de la guerra civil de baja intensidad que hay en Haití. Precisamente las presiones llegan cuando se espera que desembarque en Haiti un contingente de más de cinco mil hombres, cuya finalidad será enfrentar a las pandillas.