Entérate NY

Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►Nuevo Código Penal en RD: Es el cuerpo normativo que establece los delitos, crímenes y contravenciones, así como las sanciones correspondientes en el territorio nacional. El nuevo Código Penal Dominicano sustituye una legislación vigente desde 1884, e incorpora nuevos delitos y endurece las penas para diversos crímenes. En RD entró en vigor el pasado lunes 3. Estos son los principales cambios: Ver = https://revistamercado.do/ money-invest/daily-news/nuevo- codigo-penal-entra-en-vigor- en-republica-dominicana-estos- son-los-principales-cambios/ Ver = https://www.elcaribe.com.do/ panorama/nuevo-codigo-penal- estas-son-sus-principales- novedades/

►¿Prohibido grabar frente al Palacio Nacional-RD?: ¡Increíble, pero cierto! Dominicanos en el Alto Manhattan se muestran sorprendidos tras leer en la prensa nacional el titular: “Prohibido grabar videos frente al Palacio Nacional en RD” El caso involucra al ingeniero Miguel Liberato, vocero de los contratistas del Comité Institucional Codiano (CIC), quienes reclaman el pago de 390 millones de pesos por obras ejecutadas hace unos 20 años en todo el país, pago que, según denuncian, ha sido aplazado en varias ocasiones mediante subterfugios. Ingenieros dominicanos residentes en NY nos comentan que, mientras el ingeniero Liberato grababa con su celular teniendo de fondo el Palacio Nacional, se le acercaron varios militares y, según sus compañeros, le dijeron: ¡Hey! “Usted no puede estar grabando frente al Palacio” “Está prohibido” ¡Uff! Ver = https://almomento.net/ prohibido-grabar-videos- frente-al-palacio-nacional/ El Nuevo Código Penal. El Nuevo Código Penal», repetían en NY, habrá que advertir a los turistas la situación para que eviten inconvenientes, en alusión a lo ocurrido. ¡Ay! El video = https://www.youtube.com/ shorts/61bvx9jZpk8 Un dominicano vociferó en la calle Dyckman. ¡Viva Trujillo! El video publicado se hizo viral en las redes con 140,182 visualizaciones y 2,548 espectadores. Cada día logra miles de reproducciones. ¡Bueeeno!

►En inglés y de otra etnia full: El nuevo presidente del Desfile Dominicano de Manhattan, el quisqueyano Manuel Sáez (Manny), encabezó recientemente una rueda de prensa en Alianza Dominicana, en el Alto Manhattan, y no pronunció una sola palabra en español. Toda su intervención fue en inglés. Ver = https://www.youtube.com/watch? v=sHsQpZTfF3c como si representara a una entidad anglosajona y no a una organización dedicada a exaltar la identidad y la cultura dominicana, cuyo idioma es el español. ¿Se oye o no se oye?, diría Balaguer. Es comprensible que utilice el inglés en sus funciones como vicepresidente sénior de Desarrollo de Instalaciones en el sistema de salud de NYC, donde supervisa más de 300 proyectos con una inversión aproximada de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, en el contexto del Desfile Dominicano de Manhattan, algunos miembros de la comunidad esperaban una presencia más marcada del español, por ser el idioma de los dominicanos a quienes representa. De igual manera, durante el acto Herencia Dominicana, celebrado en el United Palace, asistió un público mayormente afroamericano. Aproximadamente el 75 % de las intervenciones se realizaron también en inglés. Incluso el asambleísta del área, el dominicano Manny de los Santos, habló más en inglés que en español durante su discurso, lo que generó comentarios críticos. Algunos consideran que, en actividades dedicadas a resaltar la dominicanidad, el español debería ocupar un lugar predominante, sin excluir el inglés cuando sea necesario para integrar a un público. Algunos observadores opinan que los funcionarios electos de origen dominicano en NYC suelen, incluso en eventos principalmente dirigidos a su comunidad, expresarse mayormente en inglés y solo parcialmente en español. ¿Seguidores de William Shakespeare o de Miguel de Cervantes Saavedra? ¡Uff!

►Lo de la FP en NY: En los corrillos de los «Leoncitos» en NYC se comenta que el vicesecretario general de la FP, Gregorio Morrobel, estaría aprovechando sus funciones para capitalizar el trabajo político de presidentes de condados y del presidente de la seccional. Como ejemplo mencionan la reciente juramentación de 4 compañeros en Brooklyn, que algunos describen como un simple «reciclaje político». Surge la pregunta: ¿Qué pasa con Morrobel? Se dice que «lo que un día fue, no será», en alusión a que su etapa de mayor influencia habría pasado. Según algunos, estaría más concentrado en su programa de TV que en las labores políticas y aseguran que lleva años sin organizar una actividad de masas. Además, se señala que cuenta con el respaldo del presidente de la circunscripción1-USA, Alfredo Rodríguez, tras comprometer su apoyo a su esposa, Leidy Laura Núñez, quien una vez más aspiraría a diputada. De no hacerlo, según comentan, «Alfredo lo sacaría del juego». Mientras tanto, otro aspirante a diputado por la misma circunscripción, Henry Abreu, conocido como «el hombre del dealer», se mantiene, según informe, fuerte y bien posicionado entre la dirigencia y militancia de la FP. Sin embargo, también circulan versiones de cierta inquietud por su crecimiento y apoyo. Ay, ay, ay.

►Imperó orden en Desfile Dominicano Manhattan: Imperó el orden durante la celebración de la 44.ª edición del Desfile Dominicano de Manhattan, realizada este domingo a lo largo de la Sexta Avenida, desde la calle 37 hasta la 55, en Midtown Manhattan. Una vez iniciado el desfile, los peatones solo pudieron cruzar la Sexta Avenida por las calles 39, 42, 48 y 52, como parte del amplio dispositivo de seguridad implementado. Cientos de miles de dominicanos asistieron a la actividad, una concurrencia que, según estimaciones, triplicó la registrada en la Gran Parada Dominicana de El Bronx. En el desfile participaron decenas de carrozas y agrupaciones folclóricas. Durante el recorrido se interpretaron merengues y bachatas, ambos declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. También estuvieron presentes otros géneros musicales, como el dembow y el rap. La edición de este año tuvo como lema “Estados Unidos y Quisqueya, Unidos en Cultura y Tradición”, con el propósito de rendir tributo al orgullo, la música, las tradiciones, las costumbres y la herencia cultural dominicana. La seguridad fue extrema. Más de dos mil agentes de Policía participaron en el operativo, incluyendo unidades de Servicios, Montada, K-9 y la Oficina de Contraterrorismo. Además, helicópteros y drones supervisaron el recorrido. Los cierres de calles dificultaron conducir o estacionarse cerca del evento.

►Lo que comienza bien, termina bien: Así reza el refrán pueblerino. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 fueron un éxito total, combinando tecnología, música, cultura e inclusión. Fue la mayor cita deportiva de la región, que celebró los 100 años de historia de estos juegos. Unas 24,500 personas llenaron el Estadio Olímpico durante la inauguración. El cielo se iluminó con1,100 drones en un despliegue tecnológico impresionante. Más de 900 bailarines, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano, rindieron homenaje a la identidad nacional y a la diversidad cultural de Centroamérica y el Caribe. Los juegos reunieron a 6,200 atletas de 37 países, en 40 deportes y 53 disciplinas, disputándose 3,244 medallas. La inversión, cercana a los 9,000 millones de pesos, se destinó principalmente a la construcción y remodelación de instalaciones deportivas, así como a la preparación de la delegación dominicana integrada por 720 atletas. El estadio brilló con más de 30,000 luces LED, efectos láser y la exhibición aérea de drones. Al cierre, la RD logró su mejor actuación histórica, con 46 oros, 37 platas y 67 bronces, para un total de 150 preseas. Los atletas recorrieron la capital y fueron ovacionados en todo momento. Amenizaron Toño Rosario, Sergio Vargas, Fernando Villalona, Bullin47 y el salsero Yiyo Sarante. Mil felicitaciones al presidente Luis Abinader; al ministro de Deportes, Kelvin Cruz; a José Monegro, presidente del Comité Organizador; y a Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports. Todos pasarán a la historia.

►Los Socialistas Demócratas: La semana pasada se escribió en esta columna que la posible candidatura presidencial de Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), congresista por el Distrito 14-NY y de origen puertorriqueño, enfrentará una prueba política importante con unas primarias reñidas en Michigan, que medirán si el movimiento progresista está creciendo entre los votantes demócratas en estados indecisos. Dominicanos en NY siguieron el proceso de cerca. AOC a poya a Abdul El-Sayed, de los Socialistas Democráticos de América (DSA). Ganó las primarias por pocos margen. Se convertirá en el primer senador musulmán del estado, visto como una señal del fortalecimiento del DSA, grupo político de izquierda que busca mayor igualdad económica a través de procesos democráticos y no mediante una revolución. No son un partido oficial. Funcionan como una agrupación de activistas que suelen postularse y competir dentro de las primarias del Partido Demócrata. Los DSA en NY continúan promoviendo una eventual candidatura presidencial de AOC. En NY, el alcalde Zohran Mamdani aplaudió el triunfo El-Sayed. Diiicen que un selecto grupo del DSA festejó su triunfo de El-Sayed por todo lo alto. ¡Bueeeno! Un ciudadano en la calle Dyckman vocifero: “La suerte está echada.”

► Adriano Espaillat: Fue el primer congresista de origen dominicano en EE. UU. y el primero en llegar al Congreso tras haber sido inmigrante indocumentado. Tras perder las primarias demócratas, muchos sostienen que tomará una especie de “vacaciones en el Congreso” de dos años. Espaillat y Marisol Alcántara, exsenadora por el Distrito 31 del Alto Manhattan, fueron enemigos durante años; ni siquiera se mencionaban en reuniones privadas. ¡Oh! Para sorpresa de muchos, durante el desfile de El Bronx y de Manhattan se abrazaron, conversaron y posaron juntos, clara señal de que las diferencias quedaron atrás. Diiicen que Espaillat debe asumir un proyecto político y garantizarle a Marisol la candidatura al Senado Estatal por el mismo distrito en las próximas primarias, lo que, según algunos, sería un palo. Hace pocos días, el congresista proclamó lo siguiente: 1. “No me postularé como candidato independiente.” 2. “Soy un demócrata a carta cabal y defenderé siempre los intereses del Partido Demócrata.” 3. “Mi compromiso con la comunidad permanece intacto” 4. “Estaremos en la calle; volveremos a la comunidad diariamente, porque ustedes saben que pasaba cuatro y cinco días de la semana en Washington, D. C. 5. “Soy un activista en lo más profundo de mi corazón.” 6. “Los activistas son como los grandes generales: no se retiran.” 7. «Tenemos que salvar el Partido Demócrata.” Ver = https://www.youtube.com/watch? v=rFsTUBCQ4bk. En el Alto Manhattan diiicen que Espaillat representa el liderazgo político dominicano más influyente en NY desde hace años.

►Un valor dominicano en NY: La dominicana Alejandra de los Santos, con cerca de 20 años en NYC, es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de dominicanos y de otras etnias. Profesional destacada, se desempeña como gerente de marketing de Western Union para la región este de EE. UU., que comprende Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Washington D.C., Delaware, Virginia, Maryland, Massachusetts, Rhode Island, Georgia y Florida, entre otros estados. Es una ejecutiva clave en la estrategia de la empresa para fortalecer la conexión con la comunidad hispana, especialmente la dominicana. Ofrece soluciones financieras eficaces para inmigrantes, demás, impulsa y lidera iniciativas de educación financiera, como el taller práctico “Tus remesas más seguras, más fáciles”, que busca educar a los usuarios sobre el uso eficiente del envío de dinero. Representa a Western Union en eventos culturales masivos de la comunidad dominicana en la Costa Este, poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted la ve caminar por ahí, como de costumbre, dígale: “Alexandra, usted es un valor dominicano en NY.”

►Servicio comunitario: El programa Summer EBT entrega US$120 por cada niño en edad escolar elegible para comprar alimentos. Muchas familias que reciben SNAP, asistencia en efectivo, Medicaid o comida escolar gratis califican automáticamente. Sepuede solicitarto antes del próximo 8 de septiembre. Ver = https://allaboutfinance.org/ activate-card/how-to-activate- my-ebt-card-online

► Cultura General: Así es la vida. Es solo un viaje corto. Llegaste desnudo y te irás desnudo. Llegaste débil y te irás débil. Llegaste sin bienes ni dinero, y también te irás sin ellos. ¿Tu primer baño? Alguien te lavó. ¿Tu último baño? Alguien te lavará. Así es la vida. Entonces, ¿Por qué tanta malicia? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto resentimiento? ¿Por qué tanto egoísmo? Sé bueno con todos. Haz cosas buenas. Tenemos un tiempo limitado en la Tierra. No lo desperdicies en cosas innecesarias. Recuerda que quien parece servir menos en la Tierra puede ser de gran ayuda o remedio para alguien. (Enviado por un lector)

►Salud: Los moretones que aparecen sin un golpe previo pueden ser una señal de que existe un problema de salud que debe investigarse. El primer paso es diferenciar un hematoma de otras lesiones leves que pueden aparecer en la piel. Si estas lesiones comienzan a presentarse en distintas partes del cuerpo, el paciente debe acudir a una evaluación médica.

►Cita: Quien habla a tus espaldas es porque no puede contigo de frente. Es señal de que vas adelante, que tu presencia incomoda. Mantente firme. El árbol que resiste las piedras… termina dando sombra, alimento y vida. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, todos verán que valió la pena no rendirse.

►Dólar y Euro hasta este domingo 9: Compra del dólar = $57.34 y venta = $59.38; Compra euro = $65.36 y venta = $68.74

►Precios combustibles: Del 8 al 14 de agosto: Gasolina Premium = $341.10 Gasolina Regular = $304.50; Gasoil Optimo = $293.10; Gasoil Regular = $256.80; Gas licuado = $135.20; Gas natural = $43.97; cilindros de 100 libras = $3,380.07; de 50 libras = $1,690.04; de 25 libras = $845.02 de 15 libras = $507.01.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@ yahoo.com

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