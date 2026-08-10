Baján robos de vehículos en EUA, pero la mayoría sigue sin recuperarse; dominicanos afectados

NUEVA YORK.- Los robos de vehículos disminuyeron significativamente en 2025; sin embargo, aunque bajaron los hurtos un 20%, aproximadamente el 63% de los vehículos no se recuperan.

Decenas de dominicanos, solo en NYC, reportan la sustración por parte de desconocidos, de sus medios de transporte.

Al igual que ocurre con los vehículos de pasajeros, las probabilidades de recuperar motocicletas, vehículos todo terreno, motos acuáticas y motos de nieve aumentan con la rapidez con que se descubre y denuncia el robo.

Según un análisis publicado por la Oficina Nacional de Delitos de Seguros(NICB), las marcas de vehículos más robadas en Estados Unidos son Nissan, Chevrolet, Toyota Hilux, Ford y Volkswagen.

En 2023 se robaron 1.020.729 vehículos. En 2024, la cifra descendió a 850.708, una reducción del 17% con respecto al año anterior. En 2025, los robos bajaron a 659.880, una disminución del 23% en comparación con 2024.

De las cantidades señaladas, en el estado de NY se reportaron 38.620 robos en el 2023. Esta cifra posicionó al estado entre los cinco con mayor incidencia de este delito a nivel nacional.

En 2024, la cifra se redujo a 29.837 y durante el 2025 se reportaron 24.206 robos de vehículos, una disminución aproximada del 19% en comparación con 2024.

A pesar de la disminución, el robo de vehículos sigue siendo un problema generalizado. Todavía se roba uno cada 48 segundos en EUA.

En el estado, durante 2025, ascendieron a 24.206 robos de vehículos, lo que representó una disminución aproximada del 19% en comparación con 2024. A pesar de la disminución, el robo de vehículos sigue siendo un problema generalizado. Todavía se roba uno cada 48 segundos en EUA.

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