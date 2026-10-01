Instituciones articulan programa para formar especialistas en movilidad sostenible

INFOTEP, INTRANT, FIAP y el CNCCMC participan en una iniciativa que incorpora un curso de siete módulos y acredita a 18 formadores.

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) puso en marcha el Curso Técnico de Movilidad Sostenible, una nueva propuesta formativa orientada a desarrollar capacidades especializadas para responder a los desafíos actuales y futuros del transporte y la movilidad en República Dominicana.

La iniciativa se desarrolla en alianza con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el Programa Euroclima, financiado por la Unión Europea en el marco de la Estrategia Global Gateway e implementado por la Fundación para la internacionalización de administraciones públicas (FIAP), el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercados de Carbono (CNCCMC) y organismos de cooperación y asistencia técnica internacional.

El acto de lanzamiento contó con la participación del subdirector general del INFOTEP, Luis Manuel Rodríguez, quien representó a la directora general, Maira Morla Pineda; Rosanna Ferrera, encargada de la Estación de Movilidad Sostenible del INTRANT, quien estuvo en representación de Juan Manuel Méndez, director ejecutivo de esa institución; Lucía Villamayor, técnica especialista del programa Euroclima en la FIAP, y en representación del CNCCMC el señor Federico Grullón.

Una formación que deja capacidades instaladas

Luis Manuel Rodríguez destacó que la iniciativa trasciende la conclusión de una capacitación, al dejar recursos formativos especializados que podrán ser utilizados en futuras ediciones del programa.

“Lo que hoy celebramos es la creación de nuevas capacidades, la disponibilidad de recursos formativos especializados y, sobre todo, el compromiso de un grupo de profesionales preparados para convertirse en agentes de transformación en sus instituciones, comunidades y territorios”.

Explicó que la movilidad sostenible debe abordarse desde una perspectiva integral, debido a su relación con la calidad de vida, la seguridad vial, la inclusión social, la productividad, la accesibilidad, la salud pública, el ordenamiento territorial y la protección del medioambiente.

Por su lado, Rosanna Ferrera, encargada de la Estación de Movilidad Sostenible del INTRANT, afirmó que la culminación de la formación representa el inicio de un compromiso para continuar impulsando, junto a las instituciones participantes, un transporte orientado hacia la sostenibilidad y la transformación del país.

De igual manera, la técnica especialista de EUROCLIMA y FIAP, Lucía Villamayor, destacó el lanzamiento del Técnico en Movilidad Sostenible y la formación del equipo de formadores como un hito para el desarrollo sostenible del país, al tiempo que resaltó la responsabilidad de estos de multiplicar los conocimientos adquiridos y contribuir a preparar nuevas generaciones comprometidas con la movilidad sostenible, la seguridad vial y la inclusión.

En representación del CNCCMC, Federico Grullón señaló que el curso responde al desafío de mitigar las emisiones generadas por el transporte y destacó que la articulación interinstitucional permitirá dejar capacidades técnicas instaladas para traducir los compromisos nacionales en políticas, proyectos e inversiones orientados a una transformación sostenible del transporte.

Siete módulos y 18 formadores acreditados

El curso fue estructurado en siete módulos sobre transporte sostenible, planificación de la movilidad, cambio climático, eficiencia energética y tecnologías emergentes, y contó con 18 formadores y formadoras acreditados para impartirlo en futuras convocatorias.

La iniciativa incluyó el diseño del programa, la elaboración de materiales didácticos y audiovisuales, la formación de los instructores y la sistematización de los resultados.

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