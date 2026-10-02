Por Roberto Rímoli

(Periodista y Psicólogo Investigador)

La literatura dominicana del siglo XX tiene en Juan Bosch uno de sus pilares fundacionales, un maestro del cuento que fijo cánones de precisión, economía y compromiso social. Sin embargo, cuando se confronta su obra con la de Pedro Peix, emerge con claridad una superioridad narrativa y argumentativa del segundo.

Hay que ser honesto y cantar las verdades, Peix no solo supero las limitaciones del realismo criollista, sino que construyó un universo muchísimo mas complejo, denso y contemporáneo, capaz de capturar las contradicciones urbanas y morales de la Republica Dominicana posterior a la dictatura.

Bosch domino el arte de la síntesis y la afluencia constante del relato, según la propia teoría del cuento. Sus historias, centradas en el campesinado, la injusticia rural y la dignidad del hombre sencillo, poseen una estructura limpia y un lenguaje sobrio que busca conmover y enseñar. No obstante, esa misma claridad se convierte en limite: la narrativa boschiana tiende a la linealidad, a la ilustración moral y a un realismo que, aunque eficaz, rara vez se arriesga a la ambigüedad y a la fragmentación.

Pedro Peix, en cambio, irrumpió con una prosa experimental, polifónica (donde hasta 7 generales hablaban al mismo tiempo) y cargadas de imágenes densas. Desde Las Locas de la Plaza de los Almendros hasta El Fantasma de la Calle El Conde y los relatos reunidos en el Amor es el placer de la maldad, despego voces múltiples, planos temporales superpuestos y una mirad que penetra en la sordidez urbana, el erotismo, la corrupción y la decadencia moral. Cierto es que su narrativa no se contenta con mostrar, sino que disecciona.

Donde Bosch construye personajes arquetípicos que representan fuerzas sociales claras, Peix crea subjetividades tortuosas, contradictorias y a menudo repulsivas. Sus antihéroes deambulan por las calles de Santo Domingo, por hoteles sórdidos y plazas cargadas de memoria, revelando una sociedad que ha interiorizado la violencia y el cinismo. Esta profundidad psicológica y ambiental otorga la obra de Peix una complejidad que supera el esquema didáctico de muchos cuentos boschianos.

En el plano argumentativo, la diferencia es aun mas marcada. Bosch utilizada el cuento como vehículo de denuncia social y, mas tarde, como complemento de su pensamiento político. Sus relatos argumentan casi de manera transparente: la explotación, la dignidad, la necesidad de justicia. Peix por el contrario argumenta desde la oscuridad. Su crítica no es panfletaria ni esperanzada; es nihilista, corrosiva y profundamente escéptica. En textos como Pormenores de una Servidumbre o La Tumbadora, el poder, el sexo y la memoria se entrelazan para demostrar que la herencia de la dictadura no se resolvió con la democracia formal, sino que se metamorfoseo en formas mas sutiles y degradantes de dominación.

La técnica de Peix permite una argumentación mas sofisticada. Mediante el uso de la segunda persona, monólogos interiores fragmentados y un lenguaje que oscila entre lo lirico y lo brutal, obliga al lector a confrontar la complicidad y la atracción hacia lo sórdido. Bosch persuade mientras Peix inquieta y desestabiliza. Esa capacidad de generar mal estar intelectual y moral constituye una forma superior de argumentación literaria.

Como si fuera poco, Peix amplio el territorio temático de la narrativa dominicana. Mientras Bosch permanece anclado en lo esencial, al mundo rural, y las luchas sociales clásicas, Peix exploro la ciudad, el cuerpo, el deseo transgresor, la memoria traumática y la cultura de masas. Su antología La Narrativa Yugulada no solo demuestra su lucidez critica, sino que reconfigura el Canon desde una perspectiva más exigente y menos reverencial.

La superioridad narrativa de Pedro Peix se manifiesta también en la densidad estilística. Su prosa no busca la transparencia, sino la densidad poética y la tensión constante. Cada frase cargada de implicaciones, cada imagen arrastra capaz de sentido. Bosch perfecciono la claridad; Peix elevo la complejidad sin sacrificar para nada la fuerza expresiva.

En términos de impacto y renovación, Peix representa el salto hacia una modernidad literaria insuperable y muchísimo mas radical. Bosch consolido el cuento dominicano; Peix elevo a un territorio donde la forma y el contenido se disputan el protagonismo, donde la argumentación social se vuelve existencial y donde el lector ya no puede permanecer cómodo.

Reconocer la grandeza de Bosch no implica negar que, en el terreno de la innovación formal, la profundidad psicológica y la capacidad de argumentar desde la ambigüedad y el desasosiego, Pedro Peix alcanzó una altura muy superior.

La narrativa y el discurso argumentativo de Pedro Peix se erigen como un hito mas audaz y complejo dentro de las letras dominicanas, capaz de interpelar con mayor fuerza, a las generaciones contemporáneas, que buscan en la literatura no solo testimonio sino inquietud y lucidez desgarrada.

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