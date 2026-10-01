Historiadora María Filomena González Canalda ingresa como miembro de número de la Academia de Ciencias

SANTO DOMINGO. – La historiadora dominicana María Filomena González Canalda ingresó como miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), durante una ceremonia celebrada en la sede de esa institución.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del arqueólogo Adolfo López, coordinador de la Comisión de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias, quien resaltó la importancia de la incorporación de González Canalda y sus aportes al estudio de la historia dominicana.

Durante el acto, la historiadora presentó su discurso de ingreso, titulado “Unidades productivas finales del siglo XVIII y durante el período 1822-1844: apuntes para una comparación”, investigación que analiza la actividad productiva dominicana en ambos períodos históricos.

El estudio compara la ubicación y cantidad de unidades productivas en las zonas cercanas a la ciudad de Santo Domingo, con el propósito de identificar similitudes y diferencias entre finales del siglo XVIII y el período 1822-1844, así como las transformaciones económicas vinculadas a esas etapas.

Entre las unidades productivas analizadas figuran haciendas, habitaciones, hatos, hatillos, ingenios, trapiches, estancias y ranchos de cerdos. Para el período 1822-1844, la investigación también incluye mapas de arrendamientos, sitios de corte de madera y puertos de embarque de madera.

El trabajo contempla, además, gráficas sobre la cantidad de unidades productivas en cada período, así como datos sobre arrendantes por sexo y grupo nacional.

Trayectoria académica

María Filomena González Canalda es licenciada en Historia, Magna Cum Laude, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde cursó estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos. También obtuvo una maestría en Archivística en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuenta con una amplia trayectoria como docente e investigadora, además de ser autora de libros y artículos especializados sobre historia dominicana.

Su incorporación como miembro de número de la Academia de Ciencias constituye un reconocimiento a su trayectoria académica y a sus aportes al estudio y divulgación de la historia dominicana.

Al acto asistieron miembros de la Academia de Ciencias, académicos, familiares e invitados especiales.

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