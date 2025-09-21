Llaman a la ciudadanía a participar en la conformación de las Juntas Electorales

La Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) llamó a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, comunitarias y políticas, así como a todos los sectores comprometidos con la democracia, a participar activamente en el proceso de conformación de las Juntas Electorales en todo el país.

Las Juntas Electorales constituyen la columna vertebral de la administración electoral en los municipios y distritos, siendo responsables de garantizar la transparencia, legalidad y equidad de los procesos comiciales. Por ello, FUJUDEL destacó la importancia de que la selección de sus integrantes responda a los principios de independencia, imparcialidad y capacidad técnica.

“Este es un momento clave para que la sociedad dominicana fortalezca la institucionalidad democrática, asegurando que las Juntas Electorales estén conformadas por ciudadanos y ciudadanas probos, con compromiso cívico y vocación de servicio”, expresó Pablo Vicente, presidente de FUJUDEL.

En su mensaje final, FUJUDEL subrayó que el eje central de este proceso debe ser la idoneidad ética de los participantes, resaltando que la confianza en los órganos electorales depende en gran medida de la integridad, la honestidad y la conducta ejemplar de quienes asumen tan altas responsabilidades.