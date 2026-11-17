Dominicanos en el Alto Manhattan se mantienen “chivos” ante situaciones inusuales ocurridas y anunciadas en EE. UU.

NUEVA YORK.- En la República Dominicana, la palabra «chivo» es uno de los términos más versátiles del lenguaje popular. Además de designar al animal, también se usa para manifestar desconfianza, sospecha o recelo ante una situación.

Los connacionales comentan por doquier sobre la suspensión de vuelos en territorio estadounidense, que afectó a millones de personas, incluyendo a familiares, amigos y relacionados, al impedirles entrar o salir del país.

Asimismo, expresan inquietud por los reportes de miles de clientes de algunas de las principales entidades financieras de Estados Unidos, quienes este lunes informaron sobre dificultades para acceder a sus cuentas y utilizar la banca digital.

Según Downdetector, los inconvenientes se registraron en instituciones como Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y JPMorgan Chase, además de la plataforma de pagos Zelle.

También comentan ampliamente sobre la prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia (EAS), utilizado para transmitir avisos ante situaciones de riesgo, desastres naturales o emergencias de alcance nacional.

Durante la prueba anunciada para este martes, las transmisiones de televisión y radio serán interrumpidas para emitir un mensaje con los tonos característicos del sistema.

Las autoridades aclararon que se trata exclusivamente de un simulacro y que la población no deberá realizar ninguna acción.

El ejercicio estará a cargo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y está previsto para las 2:20 p. m., hora del Este.

Dominicanos se negaron a ser fotografiados en las avenidas Saint Nicholas y Sherman, así como en la calle Dyckman. Al referirse al simulacro de este martes, atinaban a expresar: “Que Dios nos coja confesados”, expresión que denota temor, resignación o impotencia ante una situación que se percibe como difícil, peligrosa o fuera de control.

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