La semana pasada tuve la oportunidad de participar como debatiente, junto a distinguidos profesionales, en el programa RD Debate, que se transmite cada domingo por la estatal RTVD Canal 4, El Nuevo Diario TV, la Z-101 FM y otros medios informativos.

El tema era sobre una posible reforma fiscal y si en realidad es necesaria para la economía del país. En un momento determinado nos preguntaron sobre el peso de los intereses de la deuda pública sobre el presupuesto nacional. Como forma de que la gente entendiera la situación, hice una explicación llana al respecto.

El ejemplo que puse fue relacionado con un hogar: suponga que en una casa la pareja de esposos tiene ingresos conjuntos por 60,000 pesos mensuales. Sin embargo, cada mes se dan cuenta de que sus gastos totales ascienden a 70,000 pesos mensuales. Eso indica un déficit de 10,000 pesos. Para cubrir ese déficit, la pareja toma cada mes 10,000 pesos prestados, con lo que “cuadra” el presupuesto.

Pero, dado que esa práctica de tomar prestado es recurrente, la pareja ha acumulado una deuda de 1,600,000 (un millón 600 mil pesos). Por esa razón, cada mes esa familia tiene que destinar 15,000 pesos solo para el pago de los intereses de esa deuda, no para desmontar capital.

Lo anterior indica que, de los 70,000 mensuales que se gastan en esa casa, 15,000 van al pago de intereses y restan 55,000 pesos, que es lo que en realidad se gasta en las necesidades propias del hogar. Es decir, el gasto en pago de intereses es superior al monto que se toma prestado cada mes para completar el presupuesto.

Eso nos deja entender que en esa casa ingresan 60,000 pesos y se gastan 55,000 pesos para las necesidades cotidianas, por lo que debería quedar un superávit o sobrante de 5,000 pesos. Pero, en lugar de ese sobrante, lo que hay cada mes es un faltante de 10,000 pesos, porque, dada la acumulación de deuda por excesos históricos de gastos, ahora hay que pagar 15,000 mensuales de intereses, que se tragan el superávit y crean un déficit adicional.

Esa situación es la que está atravesando el Gobierno dominicano en el presupuesto de ingresos y gastos de cada año. Pero puse como ejemplo el caso de un hogar, porque eso mismo puede estar ocurriendo en muchas familias en la actualidad.

Pero hay algo. El Gobierno dice que su deuda es manejable, porque apenas representa en 48% de su producto interno bruto (PIB). Sin embargo, la deuda no se paga con el PIB, se paga con los recursos “disponibles”, es decir, los ingresos.

Es lo mismo que en un hogar. Puede que la casa sea propia con un valor de 5 millones de pesos, que tengan un vehículo valorado en 1.5 millones, que los ajuares de la vivienda tengan un valor de 500 mil pesos a lo que se agregan los 13 meses de ingresos de 60,000 al año (salario más doble sueldo), que serían 780,000 pesos, para un total conjunto de 7,780,000 (7 millones 780 mil pesos). Ese monto es el PIB de esa casa.

Si se toma en cuenta que la deuda acumulada de ese hogar es de 1,600,000, se tiene que esa cantidad equivale al 20.5% de su PIB, que son 7,780,000. El problema es que los 15,000 pesos mensuales de intereses de la deuda de ese hogar no se pagan con su PIB, sino con los ingresos disponibles, que apenas son 60,000 mensuales.

Por eso, hace mal el Gobierno al predicar constantemente que la deuda acumulada del Estado es manejable porque se mide como porcentaje del PIB del país, cuando de lo que se trata no es del monto de esa deuda, sino del costo que representa sobre los ingresos del Estado, por los intereses elevados que genera.

Incluso, hay países donde la deuda sopera el 100% de su PIB, pero son naciones con elevados niveles de ingresos y cuyo endeudamiento ha sido con bajas tasas de interés, por lo que, el costo de su deuda es menor en proporción a sus ingresos y les resulta manejable el pago, sin necesidad de sacrificar sus recursos disponibles más allá de lo razonable.

Aquí es distinto, porque los préstamos que cada año toma el Gobierno tienen tasas de interés relativamente altas; tanto, que los intereses por pagar superan el monto del déficit fiscal de cada año. Así no se puede seguir.

La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

Visited 1 times, 1 visit(s) today