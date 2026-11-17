NUEVA YORK.- La Universidad de Hostos, en El Bronx, conmemoró el pasado fin de semana el 25 aniversario del trágico accidente del vuelo 587 de American Airlines ocurrido el 12 de noviembre de 2001 y perdieron la vida 265 personas, entre ellas 175 dominicanas.

A miembros de la comunidad universitaria y a familias cuyas, la vida le cambió para siempre a causa de la tragedia, que afectó profundamente a la comunidad dominicana en esta ciudad y en la República Dominicana.

La presidenta del alto centro docente, Daisy Cocco De Filippis, se sintió honrada de dar la bienvenida a las familias en Hostos, haciendo hincapié en la importancia de abrir las puertas del Colegio como un lugar de recuerdo, solidaridad y comunidad.

Para complementar la conmemoración, Rafael Torres, asistente legal, y Gerson Peña, auxiliar universitario de la Oficina de Relaciones Comunitarias, ofrecieron un homenaje musical a las familias y asistentes.

Belkis Lora, organizadora del Comité en Memoria del vuelo 587, habló en nombre de las familias y recibió una mención honorífica de la Asamblea del estado de NY en reconocimiento a su labor al frente del comité conmemorativo a lo largo de los años.

Nelson Núñez e Ignacio Aracena, exalumno de Hostos y subjefe de gabinete del asambleísta George Álvarez. Fidel Malena, representante regional de El Bronx de la Oficina de la Gobernadora del estado de NY, también habló en nombre de la gobernadora Kathy Hochul.

El monumento conmemorativo fue posible gracias al apoyo de la Oficina del presidente y la Oficina de Relaciones con la Comunidad.

La tragedia, considerada el segundo accidente aéreo más mortífero en la historia de Estados Unidos, ocurrió dos meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte atribuyó el accidente a acciones innecesarias y excesivas del primer oficial sobre los pedales del timón, al responder a la turbulencia de estela dejada por otra aeronave.

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