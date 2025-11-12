Las empresas distribuidoras de electricidad destacan rápida y eficiente respuesta al apagón nacional del martes

Las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste reconocen y valoran la rápida y efectiva actuación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) ante la contingencia ocurrida este martes en su subestación de San Pedro de Macorís.

Gracias a la pronta intervención de su personal técnico, se logró resolver la dificultad y restablecer la estabilidad del sistema, iniciando de inmediato el proceso de reconexión de las unidades de generación.

El evento se originó por una falla técnica en dicha subestación, que provocó la salida en cadena de varias plantas generadoras y afectó el suministro eléctrico en todo el país.

Las EDE extienden además un reconocimiento a sus equipos, cuyo trabajo continuo y comprometido permitió normalizar los circuitos y restablecer el servicio a los usuarios en el menor tiempo posible.

Su dedicación refleja la fortaleza operativa y la vocación de servicio que caracterizan al sector eléctrico.

También destacan la transparencia y oportunidad de la información ofrecida por los organismos del Gobierno durante y después del evento, lo que contribuyó a mantener informada a la ciudadanía y fortalecer la confianza en las instituciones del sistema eléctrico nacional.

Reiteran su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con todos los actores del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) para garantizar un servicio cada vez más estable, confiable y de calidad para la República Dominicana.

